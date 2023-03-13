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    • Haberler
    • 13.03.2023 22:50
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    • 13.03.2023 23:15
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    Son seçim anketinde iktidar hayaline kapılan 6'lı koalisyona şok: Enkaz üzerine tepinenlere vatandaşın cevabı net

    6'lı koalisyonun ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlenmesinin ardından muhalefet, HDP'nin de desteğiyle seçim kampanyasına resmen 'start' verdi. CHP'ye yakın anket şirketlerinin şişirmesiyle iktidar hayalleri kurmaya başlayan ve bakanlık paylaşımı için kavgaya tutuşan 6'lı koalisyonun, sandıkta yaşayacağı şokun sinyallerini veren bir araştırma yayınlandı. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketi paylaştı. Aktaş, depremin ardından gerçekleştirilen araştırmada iktidarın çalışmalarının takdirle karşılandığını, muhalefetin ise bu süreçte kan kaybettiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    6’lı koalisyona anket şoku

    14 Mayıs seçimlerine 2 ay kala 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirildi. Araştırmada özellikle afet bölgesinde yürütülen çalışmalar ve devletin gayreti üst düzey destek gördü. Vatandaşlar böyle bir felaketin ardından muhalefetin, benzer bir çalışmayı yürütümeyeceğini işaret etti.

    DEPREMZEDELER DE DAHİL EDİLDİ
    2023 seçimlerine kısa bir süre kalason anket çalışmasının sonuçları da açıklandı. Deprem sonrası yapılan ve 3 bin vatandaşın katıldığı seçim anketinin sonuçları Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında açıkladı.

    Aktaş yapılan anketin Türkiye'nin farklı bölgelerinden 3 bin vatandaş arasında yapıldığını ifade ederken bu kişilere depremzedelerin de dahil edildiğinin altını çizdi.

    "6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizin bugüne kadar gördüğüm büyük felakettir"
    Evet katılıyorum %96,5 | Hayır katılmıyorum %3,5

    "Depremden sonra devletin tüm kurumlarının büyük bir gayretle ve samimiyetle mücadele ettiğini düşünüyorum"
    Evet katılıyorum %63,6 | Hayır katılmıyorum %36,4

        "AFAD öncülüğünde depremden etkilenen vatandaşlarımızın diğer şehirlere tahliye edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"
        Olumlu buluyorum %83,6 | Olumsuz buluyorum %16,4

        "Sizce Türkiye bu depremlere karşı yeterince hazırlıklı mıydı?"
        Hayır hiç hazırlıklı değildi %78,4 | Kısmen hazırlıklıydı %14,3 | Evet yeterince hazırlıklıydı %7,3

        Yeniden yapılanma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu daha başarılı olurdu?
        Recep Tayyip Erdoğan %65,1 | Kemal Kılıçdaroğlu %34,9

            Sizce muhalefet iktidarda olsaydı bölge bir doğal afet ile baş edebilir miydi?
            Hayır %67,6 | Evet 32,4

            AK PARTİ KAYIP YAŞAMADI
            İhsan Aktaş yaptığı açıklamada oy oranlarında AK Parti'nin deprem sonrasında bir kayıp yaşamadığının altını çizdi.

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            6’lı koalisyona anket şoku
            Haberler Haberler Son seçim anketinde iktidar hayaline kapılan 6'lı koalisyona şok: Enkaz üzerine tepinenlere vatandaşın cevabı net
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