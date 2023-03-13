Son seçim anketinde iktidar hayaline kapılan 6'lı koalisyona şok: Enkaz üzerine tepinenlere vatandaşın cevabı net

14 Mayıs seçimlerine 2 ay kala 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen geniş kapsamlı bir kamuoyu araştırması gerçekleştirildi. Araştırmada özellikle afet bölgesinde yürütülen çalışmalar ve devletin gayreti üst düzey destek gördü. Vatandaşlar böyle bir felaketin ardından muhalefetin, benzer bir çalışmayı yürütümeyeceğini işaret etti.

DEPREMZEDELER DE DAHİL EDİLDİ

2023 seçimlerine kısa bir süre kalason anket çalışmasının sonuçları da açıklandı. Deprem sonrası yapılan ve 3 bin vatandaşın katıldığı seçim anketinin sonuçları Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında açıkladı.