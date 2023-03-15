Başakşehir Avrupa'ya veda etti! (Başakşehir 1-4 Gent MAÇ SONUCU ÖZET)

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Gent'e sahasında 4-1 mağlup olarak Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti.
31'inci dakikada Gent öne geçti. Organize gelişen Gent atağında Cuypers'in pasıyla ceza sahası içinde buluşan Hong, müsait pozisyondaki Orban'ı gördü. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
32'nci dakikada Gent farkı 2'ye çıkardı. Hong'un sol kanada yolladığı pasta kayarak araya giren Biglia'nın müdahalesinin ardından meşin yuvarlak Orban'ın önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahası çizgisine doğru hareketlenen Orban'ın sağ ayağıyla sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
34'üncü dakikada Gent farkı 3'e çıkardı. Ani gelişen atakta Cuypers'in sağ kanattan penaltı noktasına doğru yolladığı topla buluşan Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Orban'ın bu sefer sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.
37'nci dakikada Gent bir gol daha buldu. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Fofana'nın pasıyla bekletmeden sol çaprazdan Kums ortasını yaptı. Altıpasın hemen gerisinde topla buluşan Cuypers'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-4.
45+1'inci dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Roef'in müdahalesinin ardından direğe çarparak yandan dışarı gitti.
İlk yarı deplasman ekibinin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.
54'üncü dakikada Mahmut'un yaptığı ortaya Szysz'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
78'inci dakikada Mahmut, Gent savunmasından ceza sahası içinde kaptığı topu bekletmeden ceza sahası yayı üzerindeki Aleksic'e verdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.