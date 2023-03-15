Başakşehir Avrupa'ya veda etti! (Başakşehir 1-4 Gent MAÇ SONUCU ÖZET)





88'inci dakikada Başakşehir farkı 3'e indirdi. Mahmut'un sol kanattan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Januzaj'ın altıpas önünde müsait pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Gent, Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseldi.



GIFT ORBAN TARİHE GEÇTİ

Gent'in Nijeryalı oyuncusu Gift Orban, Başakşehir maçında attığı gollerle Avrupa kupaları tarihine adını yazdırdı. 20 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 31, 32 ve 34'üncü dakikasında attığı gollerle hat-trick yaparak Avrupa'daki kulüp organizasyonlarının en hızlı hat-trickini yapan oyuncu oldu.





