Trumore çöktü mü, neden açılmıyor? 14 Mart 2023 Trumore TOGG uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Apple, Android...

Trumore çöktü mü, neden açılmıyor sorusu sıkça gündemde araştırılmaya başlandı. 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyat listesinin belli olmasının ardından milyonlarca kişi uygulamaya giriş yapmaya başladı. Bu noktada Trumore uygulamasında yoğunluktan dolayı yavaşlama yaşandı. Peki Trumore TOGG uygulaması ne zaman düzelir? Trumore uygulaması nasıl indirilir?
TRUMORE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un mobil uygulaması Trumore'e an itibariyle yoğunluktan dolayı bazlı kullanıcılar giriş yapamıyor. Gün içerisinde tekrar deneme yapmanız halde erişim sağlanacaktır.
TOGG TRUMORE NEDİR, TRUMORE TOGG UYGULAMASI (APK) NASIL İNDİRİLİR?
Uygulama Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.
Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulama hakkında bilgiler verildi.
Buna göre uygulama, '"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi.Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.