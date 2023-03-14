Trumore çöktü mü, neden açılmıyor? 14 Mart 2023 Trumore TOGG uygulaması neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Apple, Android...

Trumore çöktü mü, neden açılmıyor sorusu sıkça gündemde araştırılmaya başlandı. 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyat listesinin belli olmasının ardından milyonlarca kişi uygulamaya giriş yapmaya başladı. Bu noktada Trumore uygulamasında yoğunluktan dolayı yavaşlama yaşandı. Peki Trumore TOGG uygulaması ne zaman düzelir? Trumore uygulaması nasıl indirilir?