Trumore Togg ile ÖN SİPARİŞ VERME EKRANI 2023! Uygulama ile TOGG siparişi ver! Yerli otomobil TOGG ön sipariş nasıl verilir? Adım adım satın alma...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, "Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" ifadelerini kullandı.