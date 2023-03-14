Trumore Togg ile ÖN SİPARİŞ VERME EKRANI 2023! Uygulama ile TOGG siparişi ver! Yerli otomobil TOGG ön sipariş nasıl verilir? Adım adım satın alma...
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış süreci için geri sayım sona eriyor. 2023 TOGG fiyat listesi hakkında araştırmalar devam ederken, siparişin nasıl verileceği de merak ediliyor. Son olarak TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte yapacağız." ifadelerine yer verilmişti. Peki, TOGG ön siparişi nasıl verilir? TOGG ön sipariş formu var mı? İşte adım adım satın alma işlemleri haberimizde...
TOGG için nefesler tutuldu ve beklenen günler geldi, çattı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG yollara çıkmaya hazırlanırken, bugün fiyat listesinin açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda ön siparişler de alınacak. Peki, TOGG siparişi nasıl verilir? İşte Trumore mobil uygulaması ile adım adım satın alma ekranı...
Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, bugün satışa çıkıyor. Togg'un fiyatı ise gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır "Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Önümüzde büyük bir fırsat penceresi var" dedi.
TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 1 ay aranın ardından Togg satışa çıkmaya hazırlanıyor. Satışa çıkmasıyla beraber Togg fiyat listesi de belli olacak. Togg'un fiyatı benzin ve dizel araçlar da dahil aynı segment otomobilerin fiyatlarıyla rekabet edecek düzeyde olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, "Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" ifadelerini kullandı.