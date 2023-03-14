TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE RENKLERİ 2023! TOGG T10X V1, V2 UZUN- Standart menzil FİYAT LİSTESİ! Beygir, KM hız, şarj süresi...

Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Yarından itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.