TOGG kredisi veren bankalar LİSTESİ ve FAİZ ORANLARI! TOGG taksitle alınır mı, kredi verilecek mi? TOGG kredisi nasıl alınacak? Şartları ve VADESİ...

''TOGG kredisi verilecek mi, veren bankalar hangileri, taksitle alınır mı, kredisi nasıl alınacak, faizsiz mi?'' şeklindeki sorular gündemde sıkça araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil Togg'un yollara çıkacağı tarih hakkında "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. '' ifadelerini kullandı. TOGG kredisi ile ilgili de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. İşte detaylar...