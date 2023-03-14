TOGG kredisi veren bankalar LİSTESİ ve FAİZ ORANLARI! TOGG taksitle alınır mı, kredi verilecek mi? TOGG kredisi nasıl alınacak? Şartları ve VADESİ...
Yerli otomobil Togg'un satışı için kredi imkanının olup olmadığı merak ediliyor. 2023 Togg kredisi veren bankalar listesi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış sürecinin bu hafta başlayacağı duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında, ''Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek.'' dedi. Peki TOGG taksitle alınır mı, kredi verilecek mi? TOGG kredisi nasıl alınacak, faizsiz mi? TOGG kredisi veren bankalar hangileri? Şartları ve vadeleri neler?
''TOGG kredisi verilecek mi, veren bankalar hangileri, taksitle alınır mı, kredisi nasıl alınacak, faizsiz mi?'' şeklindeki sorular gündemde sıkça araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil Togg'un yollara çıkacağı tarih hakkında "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. '' ifadelerini kullandı. TOGG kredisi ile ilgili de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. İşte detaylar...
TOGG'A ÖZEL KREDİ VERİLECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG için kamu ve katılım bankalarının gerekli kredi desteğini vereceklerini müjdeledi.
TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG'a rahat ulaşılması için talimat verdiğini söyleyen Nebati, "Bakanlığımız çalışma başlattı. Kamu bankalarıyla görüştük. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" dedi.
TOGG kredisi hakkında şuan için başka detay bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimizde eklenecektir.