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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladı! Yunus Günçe sosyal medyadan kin kustu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladı! Yunus Günçe sosyal medyadan kin kustu
08.03.2023 23:59

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6'lı koalisyon İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başlattığı kriz sonrası cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından milleti hedef alan 6'lının şakşakçıları sosyal medyada tehditlere başladı. CHP yandaşı Şirin Payzın ve TİP'li Ahmet Şık'ın ardından oyuncu Yunus Günçe de yaptığı paylaşımlarla adeta kin kustu. 6'lı koalisyonun üyelerinden Gelecek Partisi'nin kurucularından Yusuf Ziya Özcan da, “Size bundan böyle yaşama hakkı yok, hesap verme zamanınız yaklaşıyor.” diyerek hükümete tehditler savurdu.

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