Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler! Hükümete ölüm tehdidi

Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek oldu.

KİRLİ ODAKLAR DEPREMİ FIRSAT BİLDİ

Yaşanan büyük afet için birlik ve beraberlik içinde mücadele verilirken bir grup, özellikle sosyal medya üzerinden verilen mücadeleyi baltalamaya çalıştı.

Özellikle deprem felaketi sonrası devletin ve hükümetin zor duruma düşeceğini düşünen kirli odaklar, büyük bir provokasyon girişimi başlattı.