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    • Güncel
    • 01.03.2023 15:31
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    • 01.03.2023 15:53
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    Ataol Behramoğlu'ndan skandal sözler! Hükümete ölüm tehdidi

    Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sene HALK TV’de Kurban Bayramı ve AK Parti’ye nefret kusan sözde edebiyatçı Ataol Behramoğlu yine hortladı. Daha önce de Başkan Erdoğan’a hakaretten yargılanan Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından devlet yöneticilerine ölüm tehdidinde bulundu. Behramoğlu, tepkiler çığ gibi büyüyünce paylaşımını sildi.

    Ataol Behramoğlu’ndan hükümete ölüm tehdidi

    Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremle sarsıldı.

    Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki deprem, 11 ili etkiledi.

    Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay ve Elazığ gibi illerde hissedilen deprem, adeta yıkıma yol açtı.

    Devletin tüm kurumları ilk andan itibaren deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, yurdun dört bir yanından vatandaşlar da tek yürek oldu.

    KİRLİ ODAKLAR DEPREMİ FIRSAT BİLDİ

    Yaşanan büyük afet için birlik ve beraberlik içinde mücadele verilirken bir grup, özellikle sosyal medya üzerinden verilen mücadeleyi baltalamaya çalıştı.

    Özellikle deprem felaketi sonrası devletin ve hükümetin zor duruma düşeceğini düşünen kirli odaklar, büyük bir provokasyon girişimi başlattı.

    KÜFÜR VE TEHDİT İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR GELDİ

    Durum öyle bir seviyeye ulaştı ki ağza alınmayacak küfür ve tehdit içerikli mesajlar paylaşılmaya başlandı.

        O tehdit diliyle konuşan isimlerden birisi de CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet gazetesi yazarı ve edebiyatçı Ataol Behramoğlu.

        DEVLET GÖREVLİLERİNE TEHDİT DE BULUNDU
        Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu.

        "KAFASI KESİLDİ, TERS ASILDI"

        Ataol Behramoğlu paylaşımında, "Bir gün bir devlet başkanı 'Devlet benim' demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı." diyerek tehdit etti.

        "NE YAPALIM Kİ RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇİYOR"

        Behramoğlu, gelen büyük tepki sonrası yaptığı bu paylaşımları kaldırdı.

        Fakat daha sonra attığı diğer bir tweet ile tehdidini şöyle sürdürdü:

        Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye, asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgar eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin ne fırtına biçilsin. Evet şairim ben. Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı.

            TEPKİ YAĞDI

            Edebiyatçı yazar Ataol Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETLERDE BULUNMUŞTU
            Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a katıldığı televizyon programında ağır hakaretlerde bulunan Ataol Behramoğlu'na dava açılmıştı.

            Duruşma için adliyeye gelen Behramoğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sahip çıkmıştı.

                İSLAM DÜŞMANLIĞI YAPMIŞTI

                Ataol Behramoğlu'nun geçmişte kullandığı Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekmişti.

                ATAOL BEHRAMOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA SKANDAL
                Halk TV'ye konuk olan edebiyatçı Ataol Behramoğlu "Beddua ediyorum" diyerek AK Parti'ye ve AK Parti'ye oy veren seçmene nefret kustu.

                Ataol Behramoğlu bir de Kurban Bayramı'na ilişkin skandal açıklamalar yaptı.

                "BEDDUA EDİYORUM"
                Ataol Behramoğlu, "Bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakıp gitmeden ölürsem mutsuz öleceğim. Şu ya da bu şekilde herhalde seçimle... Bu söyleyeceklerim hakaret değil beddua. Beddua edeceğim. Yazıklar olsun size! yazıklar olsun size! yazıklar olsun size! Yazıklar olsun yani bedduadır bu" dedi.

                SEÇMENİ DE HEDEF ALDI
                Pazardaki fiyatlar üzerinden AK Parti'ye oy veren seçmeni "Hala bunlara oy verenlere de bin kere yazıklar olsun!" ifadeleriyle hedef aldı.

                    İBADETİ HEDEF ALDI: CANLILARI KESEREK BAYRAM OLMAZ

                    Behramoğlu, Kurban Bayramı'na ilişkin ise şu skandal ifadeleri kullandı;

                    "Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Kurban bayramının hemen arefesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın, herkes de alkışlasın. Alkışlamayanı da ayıplarım yani" diyerek skandal sözler sarf etti.

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