Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladılar! 6'lı koalisyonun şakşakçıları sosyal medyadan kin kusuyor

Konuyla ilgili soruşturma başlayacağını söyleyen Şık şu skandal ifadelerle tehdit savurdu:

"Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak. Karışık sırayla: -15 Temmuz süreci, -Suriye iç savaşında iktidarın üstlendiği rol ve örgütlerle ilişkiler, -Bu ilişkilerin göbeğindeki MİT… -7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkenin içine sokulduğu kan banyosu -Memleketin dört bir yanında patlatılan IŞİD bombaları, -Gezi davası hukuksuzlukları -HDP'li seçilmişlerin tutuklanmasından partinin kapatılma girişimlerine kadar uzanan süreç -Yolsuzluk/yağma/talan düzeni... -Yerel yönetimlere kayyım uygulamaları -Parti memuru gibi çalışan mülki amirler -Kamu kurumlarının eş/dost/akraba atamalarıyla arpalık haline dönüştürülmesi -Özelleştirmelerdeki ihale yolsuzlukları -Haksız/hukuksuz tutuklamalar… -Sedat Peker'in ifşa, itiraf ve iddiaları -Türkiyeyi narko devlet galine dönüştürmek -Vergi barışı uygulamalarıyla kara para aklama -17/25 Aralık süreci iddiaları -İmar talanları -15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'lerle uygulamaya geçirilen tüm hukuksuzluklar… Ez cümle devleti mafyalaştıran mafyayı da devletleştiren tün hukuksuzluklar. Aklıma gelmeyenleri siz ekleyin ki hesaplaşma niyeti olmayanlara ya da hesaplaşmaktan vazgeçeceklerin neye/kime suç ortağı olacakları anlaşılsın."