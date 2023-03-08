Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladılar! 6'lı koalisyonun şakşakçıları sosyal medyadan kin kusuyor

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir daha toplandı.
6'LI KOALİSYONUN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU
Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.
SOSYAL MEDYADAN NEFRET KUSMAYA BAŞLADILAR
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçim zaferi kazandığına inanan hadsizler sosyal medya üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenleri tehdit etmeye başladı. İktidar karşıtı yaptığı açıklamalarıyla konuşulan CHP'li oyuncu Yunus Günçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
GÜNÇE'DEN ALÇAK TEHDİTLER | VİDEO İZLE
ALÇAK TEHDİTLER
Videosunda iktidarı destekleyenlerle alay eden Günçe, "Limon satabilirsiniz, korsan taksici olabilirsiniz ya da p..k olun. 15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." diyerek nefret kustu.
ALÇAK TEHDİTLER
Daha önce devlete katil diyen TİP'li Ahmet Şık skandal ifadelerle 'yargılayacağız' tehditlerine başlamıştı. "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak." şeklinde ifadeler kullanan Ahmet Şık, Twitter üzerinden tehditlerini savurmuştu.