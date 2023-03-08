Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.03.2023 23:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2023 00:02
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladılar! 6'lı koalisyonun şakşakçıları sosyal medyadan kin kusuyor

    6'lı koalisyon İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başlattığı kriz sonrası cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından milleti hedef alan 6'lının şakşakçıları sosyal medyada tehditlere başladı. CHP yandaşı Şirin Payzın ve TİP'li Ahmet Şık'ın ardından CHP'li oyuncu Yunus Günçe de yaptığı paylaşımlarla adeta kin kustu. 6'lı koalisyonun üyelerinden Gelecek Partisi'nin kurucularından Yusuf Ziya Özcan da, “Size bundan böyle yaşama hakkı yok, hesap verme zamanınız yaklaşıyor.” diyerek hükümete tehditler savurdu.

    takvim.com.tr
    Sosyal medyadan kin kusuyorlar!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından bir daha toplandı.

    6'LI KOALİSYONUN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU OLDU
    Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

    SOSYAL MEDYADAN NEFRET KUSMAYA BAŞLADILAR
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından seçim zaferi kazandığına inanan hadsizler sosyal medya üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy verenleri tehdit etmeye başladı. İktidar karşıtı yaptığı açıklamalarıyla konuşulan CHP'li oyuncu Yunus Günçe, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.


    GÜNÇE'DEN ALÇAK TEHDİTLER | VİDEO İZLE

    ALÇAK TEHDİTLER
    Videosunda iktidarı destekleyenlerle alay eden Günçe, "Limon satabilirsiniz, korsan taksici olabilirsiniz ya da p..k olun. 15 Mayıs sabahı hepiniz çöpsünüz. Ne yapsanız işe yaramayacak. G... zü de yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz. Korsan taksici olabilirsiniz. Ya da p...k olun." diyerek nefret kustu.

    ALÇAK TEHDİTLER
    Daha önce devlete katil diyen TİP'li Ahmet Şık skandal ifadelerle 'yargılayacağız' tehditlerine başlamıştı. "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak." şeklinde ifadeler kullanan Ahmet Şık, Twitter üzerinden tehditlerini savurmuştu.

        Konuyla ilgili soruşturma başlayacağını söyleyen Şık şu skandal ifadelerle tehdit savurdu:

        "Savcılar, iddianame hazırlıklarına başlamış mıdır? Malum, Cumhuriyet tarihinin en büyük suç örgütü olan RETÖ soruşturmaları başlayacak. Karışık sırayla: -15 Temmuz süreci, -Suriye iç savaşında iktidarın üstlendiği rol ve örgütlerle ilişkiler, -Bu ilişkilerin göbeğindeki MİT… -7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkenin içine sokulduğu kan banyosu -Memleketin dört bir yanında patlatılan IŞİD bombaları, -Gezi davası hukuksuzlukları -HDP'li seçilmişlerin tutuklanmasından partinin kapatılma girişimlerine kadar uzanan süreç -Yolsuzluk/yağma/talan düzeni... -Yerel yönetimlere kayyım uygulamaları -Parti memuru gibi çalışan mülki amirler -Kamu kurumlarının eş/dost/akraba atamalarıyla arpalık haline dönüştürülmesi -Özelleştirmelerdeki ihale yolsuzlukları -Haksız/hukuksuz tutuklamalar… -Sedat Peker'in ifşa, itiraf ve iddiaları -Türkiyeyi narko devlet galine dönüştürmek -Vergi barışı uygulamalarıyla kara para aklama -17/25 Aralık süreci iddiaları -İmar talanları -15 Temmuz sonrası çıkarılan KHK'lerle uygulamaya geçirilen tüm hukuksuzluklar… Ez cümle devleti mafyalaştıran mafyayı da devletleştiren tün hukuksuzluklar. Aklıma gelmeyenleri siz ekleyin ki hesaplaşma niyeti olmayanlara ya da hesaplaşmaktan vazgeçeceklerin neye/kime suç ortağı olacakları anlaşılsın."

        CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın, yaşananlar üzerinden "CHP'yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo… Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak.. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek. 'AKP ile koalisyon hayali mi var?' diye düşünmeden edemiyor insan" ifadelerini kullanmıştı.

        CHP YANDAŞI ŞİRİN PAYZIN'DAN AK PARTİ SEÇMENİNE TEHDİT: "SON 2 AY"
        Akşener'in 6'lı koalisyona dönüp Kılıçdaroğlu'nu aday göstermesi sonrası söylem değiştiren Payzın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı.

        Açıkça AK Parti'yi destekleyenleri tehdit eden Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay, sonra uğraş dur" ifadelerini kullandı.

            6'lı koalisyonun üyelerinden Gelecek Partisi kurucularından Yusuf Ziya Özcan, "Size bundan böyle yaşama hakkı yok, hesap verme zamanınız yaklaşıyor." diyerek hükümete tehditler savurdu.


            Skandal paylaşımlara tepki gösteren vatandaşlardan tepkiler gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları:

            "Muhalefetin iktidara gelmesiyle hani "özgürlük" gelecekti daha gelmeden gelmeleri belli değilken insanları düşüncelerinden dolayı yargılayıp cezaevlerine atacaklarını söylüyorlar..."

            "Yazık size yazık muhalefetin geldiği duruma yazık, insanları tehdit ederek nereye varacaksınız"

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Devreye Amerika girdi
            Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası hükümeti tehdit etmeye başladılar! 6'lı koalisyonun şakşakçıları sosyal medyadan kin kusuyor
                SON DAKİKA