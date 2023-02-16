Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.02.2023 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2023 17:39
    ABONE OL

    Tele1 spikeri Burçin Atılgan'dan iğrenç paylaşım! Tesettürlü kadınları hedef aldı: "Bunlar insan mı?"

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri için devlet-millet el ele seferber oldu. Kirli odaklar yalan ve dezenformatif haberlerle sahadaki ekipler ile toplumun moralini düşürmek adına neredeyse ellerinden geleni ardlarına koymadılar. Zorlu günlerde İslami dernekler ve STK'ları hedef alan çevreler, nefret kusmaya devam ediyor. Tele 1 sunucu Burçin Atılgan, afet bölgesinde yardım faaliyetlerine katılan tesettürlü kadınları hedef alan çirkin bir paylaşımın altına, "Bunlar insan mı" yazarak zıvanadan çıktı. Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da çok kez, mütedeyyin kesimleri hedef alan nefret dolu açıklamalarda bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    Tele1 spikeri Burçin Atılgan’dan iğrenç paylaşım!

    Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem yaşandı. 11 ilde binlerce bina yıkıldı. 36 binden fazla insanımız aramızdan ayrıldı.

    Dün gece ise tüm kanallarda Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapıldı. Bağış gecesinde 115 milyar 146 milyon TL toplandı.

    TESETTÜRLÜ KADINLARI HEDEF ALDI
    CHP'nin fonladığı Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan ise skandala imza attı.

    Atılgan, sosyal medyada deprem bölgesine yardım ulaştıran 'Yetimlere İnfak Et Derneği'nde görev alan tesettürlü kadınları hedef aldı.

    İĞRENÇ PAYLAŞIM
    Yardım kuruluşunda görev alan gönüllüler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yolladıkları tır fotoğrafını paylaştı.

        Paylaşımı gören bir Twitter kullanıcısı, gönüllü kadınların fotoğrafını paylaşarak, "Depremzede sizi görünce kalpten gidebilir, şok geçirir şaka yapmıyorum!" şeklinde bir tweet attı.

        SKANDAL YORUM
        Burçin Atılgan ise bu tweet'in altına "İnsan mı bunlar?" şeklinde skandal bir yorum yazdı.

        Atılgan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını gizliye aldı.

        Atılgan'ın rezil sözleri büyük tepki topladı. Twitter'da kullanıcılar sert sözlerle Atılgan'ı eleştirdi.

        İşte eleştirilerden bazıları:

            "Tele1 sunucusu Burçin Atılgan depremzedelere yardım eden kapalı kadınlara saldırıyor,Kemal Kılıçdaroğlu bağış yapan iş adamlarına. Murat Yetkin yardıma koşan cemaatlere saldırıyor,Cumhuriyet tekbir getirdi diye hayat kurtaran ekiplere."

            "Yardım eden herkesi hedef alıyorlar. Tele 1 şeysi Burçin Atılgan hesabını kilitledi"

            "TELE 1 sunucusu Burçin Atılgan'dan tesettürlü kadınlara; "İnsan mı bunlar?" SORUYORUM: #TürkiyeTekYürek mi gerçekten?"

                "Burçin hanım o Hanımefendiler elini taşın altına koyup ilk andan beri afet bölgesinde bir yaraya derman olmak için çabalıyor. Mesela sıcak ofisten insanlar hakkında 5. sınıf cümleler de sarf edebilirlerdi.Şimdi aynı soruyu aynaya bakarak tekrar bi sorun isterseniz!"

                "Durmak bilmiyorlar. Tele1 sunucusu Burçin Atılgan, deprem bölgelerine yardım gönderen tesettürlü kadın gönüllülerinin hedef alındığı gönderinin altına "İnsan mı bunlar?" yazdı. Gelen tepkilerin üzerine hesabını kilitledi."

                Atılgan'ın görev yaptığı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan Merdan Yanardağ da AK Parti ve muhafazakarları hedef alan rezil sözler söylemekten çekinmemişti.

                DEPREMİN FATURASINI İKTİDARA OY VERENLERE KESTİ
                CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ AK Parti'yi hedef alan depremzdeleri hedef almıştı.

                    Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen Yanardağ depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunup skandal ifadeler kullandı.

                    MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL İFADELER
                    "İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır."                     iddiasında bulunan Yanardağ, "Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?" ifadeleriyle kin kustu.


                    İKİNCİ SKANDAL: DEPREMİN OLDUĞU YER DİNDAR VE GELENEKÇİ
                    Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza daha imza atmıştı.



                    SKANDAL SÖZLER: AK PARTİ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ BENZETMESİ
                    "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var"                     diyerek hazımsızlığı gözler önüne seren Merdan Yanardağ, Tele 1 yayınında AK Parti'yi 'Siyasal İslamcı cihadist örgüt' sözleriyle hedef gösterdi.
                        CVS Hava Kent Yapı Kooperatifi
                        Haberler Güncel Tele1 spikeri Burçin Atılgan'dan iğrenç paylaşım! Tesettürlü kadınları hedef aldı: "Bunlar insan mı?"
                            SON DAKİKA