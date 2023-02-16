Tele1 spikeri Burçin Atılgan'dan iğrenç paylaşım! Tesettürlü kadınları hedef aldı: "Bunlar insan mı?"

Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem yaşandı. 11 ilde binlerce bina yıkıldı. 36 binden fazla insanımız aramızdan ayrıldı.
Dün gece ise tüm kanallarda Türkiye Tek Yürek ortak yayını yapıldı. Bağış gecesinde 115 milyar 146 milyon TL toplandı.
TESETTÜRLÜ KADINLARI HEDEF ALDI
CHP'nin fonladığı Tele1'in sunucusu Burçin Atılgan ise skandala imza attı.
Atılgan, sosyal medyada deprem bölgesine yardım ulaştıran 'Yetimlere İnfak Et Derneği'nde görev alan tesettürlü kadınları hedef aldı.
İĞRENÇ PAYLAŞIM
Yardım kuruluşunda görev alan gönüllüler, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine yolladıkları tır fotoğrafını paylaştı.