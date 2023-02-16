Tele1 spikeri Burçin Atılgan'dan iğrenç paylaşım! Tesettürlü kadınları hedef aldı: "Bunlar insan mı?"

MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL İFADELER

"İnsanlar bile bile merkez sağ muhafazakar partilere, gerici partilere göre göre oy vermeye devam ettiler. 'Gölcük depremini Donanma Komutanlığı'nda dans ediyorlar da bu yüzden Allah'ın cezası onları vurdu' diyen zihniyet bugün iktidardır." iddiasında bulunan Yanardağ, "Bu bölge ağırlıklı olarak dindar muhafazakar bir bölgedir. Geleneklerin egemen olduğu bir bölgedir hangi gerekçeyle cezalandırmış olabilir ki tanrı?" ifadeleriyle kin kustu.



İKİNCİ SKANDAL: DEPREMİN OLDUĞU YER DİNDAR VE GELENEKÇİ

Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza daha imza atmıştı.