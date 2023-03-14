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    • Haberler
    • 14.03.2023 12:35
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    • 14.03.2023 13:16
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    İngiliz ekipler deprem bölgesinde sahaya indi: İşte dikkat çeken detaylar

    Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin üzerinden 37 gün geçti. Depremin neden bu kadar yıkıcı etkisinin olduğu sadece Türkiye'de değil dünya çapında da araştırılıyor. Konuya yönelik İngiliz BBC meyda kuruluşu çarpıcı gerçeği ortaya çıkaran bir rapor hazırladı.

    takvim.com.tr
    Deprem bölgesinde dikkat çeken bulgular

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketini yakından takip eden BBC depremin yıkıcı etkisini araştırmaya başlayarak İngiliz ekibin Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.

    İNGİLİZ EKİPLER DEPREM BÖLGESİNDE
    Asrın felaketinin ardından dünya genelinde neredeyse sayısız ekip, depremden etkilenen bölgelere ulaştı. Öte yandan bir ayı aşkın süredir sahada bulunan, Türkiye ile kol kola çalışan ekipler, depremin büyüklüğünü ve neden bu kadar yıkıcı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.

    Deprem felaketinde binlerce bina yerle bir olurken on binlerce bina da ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. İlk günlerden bu yana binaların fay hattı üzerinde olmasının yanı sıra dayanıksız yapılardan dolayı felaketi getirdikleri vurgulandı.

        "YER HAREKETİ O KADAR BÜYÜKTÜ Kİ BİNALARIN DAYANMA GÜCÜ AŞTI"
        Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ederken Türkiye'de bulunan İngiliz ekipler de dikkat çeken bulgulara ulaştı.

        İngiliz BBC'nin haberine göre, depremin yıkıcı etkilerini araştırmak üzere Türkiye'ye gelen ekipler, çeşitli bölgelerde jeolojik veri toplamaya başladı.



        Bölgelerde, Türk meslektaşları ile çalışan İngiliz ekipler, ilk araştırmalarda dahi dikkat çeken sonuçlara ulaştı. "İngiliz ekipler neden bu kadar çok binanın yıkıldığına dair detaylı değerlendirmeler yapıyor" başlıklı haberinde BBC, "Bazı bölgelerde yer hareketi o kadar büyüktü ki binaların dayanma gücünü aştı" dedi.



            "ÇOK YÜKSEK DİKEY İVMELER KAYDEDİLMİŞTİR"
            Araştırma ekibi depremin şiddetiyle ilgili, "Artçı sarsıntılar bile, normal ölçekteki bir deprem kadardı. Bir depremde zemin, yatay ve dikey olarak sallanır. Çoğu zaman dikey bileşen yatay harekete göre çok daha düşük ve önemsizdir.

            Ancak bu olayda çok yüksek dikey ivmeler de kaydedilmiştir." şeklinde kaydedildi.



            Deprem bölgesinde yıkılan binalar üzerinde de araştırmalarda bulunan İngiliz ekipler, inşaatlarla ilgili dikkat çeken sonuçlara ulaştı. Araştırmacılardan Cambridge Üniversitesi Profesörü Emily So, araştırma ile ilgili "Tek bir binanın anlık görüntüsüne bakmak yerine bütün resmi elde etmek istiyoruz" yorumunda bulundu. Binalardan alınan karot örneklerinde ise çakıl taşları bulunduğuna dikkat çekti.



                "UZUN VE BÜYÜK TAŞLAR YIKIMI BERABERİNDE GETİRDİ"
                Çalışma, betona karıştırılan ve mukavemetini zayıflatan büyük çakıl taşları da dahil olmak üzere kötü inşaat örneklerini ortaya çıkardı. Adıyaman'da çöken bir binadan alınan beton numunelerinde, 6 cm uzunluğunda taşlar olduğunu belirlendi. Bu denli uzun ve büyük taşların kullanılmasının yıkımı beraberinde getirdiğine dikkat çeken So, "Yakındaki bir nehirden gelmişler ve betonu dökmek için kullanılmışlar" ifadelerini kullandı.

                Betonun içindeki demirlerin nervürlü olmadığı bilgisine ulaşan İngiliz ekip, bu durumun da yıkılan binaları zayıflattığı görüşünde karar kıldı. Yıkılmayan binaları da incelediklerinin altını çizen So bu sayede daha genel bir bakış açısına sahip olabileceklerini belirtti.

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                Deprem bölgesinde dikkat çeken bulgular
                Haberler Haberler İngiliz ekipler deprem bölgesinde sahaya indi: İşte dikkat çeken detaylar
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