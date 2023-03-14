



"UZUN VE BÜYÜK TAŞLAR YIKIMI BERABERİNDE GETİRDİ"

Çalışma, betona karıştırılan ve mukavemetini zayıflatan büyük çakıl taşları da dahil olmak üzere kötü inşaat örneklerini ortaya çıkardı. Adıyaman'da çöken bir binadan alınan beton numunelerinde, 6 cm uzunluğunda taşlar olduğunu belirlendi. Bu denli uzun ve büyük taşların kullanılmasının yıkımı beraberinde getirdiğine dikkat çeken So, "Yakındaki bir nehirden gelmişler ve betonu dökmek için kullanılmışlar" ifadelerini kullandı.