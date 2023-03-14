Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketini yakından takip eden BBC depremin yıkıcı etkisini araştırmaya başlayarak İngiliz ekibin Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.
İNGİLİZ EKİPLER DEPREM BÖLGESİNDE
Asrın felaketinin ardından dünya genelinde neredeyse sayısız ekip, depremden etkilenen bölgelere ulaştı. Öte yandan bir ayı aşkın süredir sahada bulunan, Türkiye ile kol kola çalışan ekipler, depremin büyüklüğünü ve neden bu kadar yıkıcı olduğunu anlamaya yönelik çalışmalar da yürütüyor.
Deprem felaketinde binlerce bina yerle bir olurken on binlerce bina da ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti. İlk günlerden bu yana binaların fay hattı üzerinde olmasının yanı sıra dayanıksız yapılardan dolayı felaketi getirdikleri vurgulandı.