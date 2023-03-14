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    • Haberler
    • 14.03.2023 10:45
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    • 14.03.2023 10:45
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan anlamlı 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: "Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, bu 14 Mart Tıp Bayramı'nın yaraları sarma günü olduğunu bildirdi.

    takvim.com.tr
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    Bakan Koca’dan Tıp Bayramı mesajı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin üzerinden 37 gün geçti. Depremin ardından çok sayıda vatandaş kurtulurken can kaybı 48 bini geçti. Afet bölgesinde sağlık çalışanları canla başla çalışarak oradaki insanların hayatlarını kurtarmaya devam ediyor. Bakan Koca asrın felaketinde 505 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, bu yılki 14 Mart Tıp Bayramı'nda yaraları sarma günü olduğunu belirtti.

    "TIP BAYRAMI OLMAYAN BİR 14 MART"
    14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı:
    "Tıp 'Bayramı' olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505'i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü." dedi.

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