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    • Haberler
    • 08.03.2023 07:53
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    • 08.03.2023 08:19
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    "Şifre Marriott" planı: Mormon liderinin otelinde gizli görüşme: Kılıçdaroğlu-Akşener pazarlığının perde arkası

    6'lı koalisyon 13. toplantının ardından Meral Akşener'in ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmemesi nedeniyle dağıldı. 72 saat süren kriz Kılıdçaroğlu ve Akşener'in ABD Büyükelçiliğine 30 metre mesafede bulunan Marriott Otel'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından şimdilik son buldu. Ancak görüşmenin içeriği hala sır olarak saklanıyor. Takvim gazetesi yazarlarından Bülent Erandaç "Şifre Marriott" planıyla Kılıçdaroğlu'nun aday yapıldığını belirterek görüşmenin perde arkasını köşesine taşıdı. Yine Takvim gazetesi yazarlarından Bekir Hazar da, otelin kurucusu JW Marriott hakkında çarpıcı bilgiler paylaşarak, görüşmenin içeriğine dair önemli bir değerlendirmede bulundu.

    takvim.com.tr
    Şifre Marriott planı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter olmam" diyerek masadan kalktı. Ama 72 saat sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "Başkan yardımcısı olacaklar" diye dayattı. Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'de uzlaştı.

    45 DAKİKA GÖRÜŞÜP BARIŞTI
    Kemal Kılıçdaroğlu krizi çözebilmek için ABD Büyükelçiliğine 30 metre mesafedeki otelde bir katı kapattı. Akşener ile görüşmelerinin ardından İYİ Parti'den ayrılan İmamoğlu ve Yavaş'ı yanına aldı. Akşener'i karşıladı. İki lider, 45 dakika görüşüp barıştı. Meral Hanım da hakaretler yağdırdığı masaya yeniden katıldı.

    Marriott Otel'deki görüşmede neler konuşulduğu şimdilik sır olsa bile perde arkasına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    "ŞİFRE MARRİOTT" PLANI
    Takvim Gazetesi Bülent Erandaç "Şifre Marriott" adıyla bir planın devreye sokulduğunu küresel güçlerin masayı yeniden toplama adına devreye girdiğibi vurguladı.

    İşte Erandaç'ın yazısından önemli bölümler:
    13 yıl önce Derin Amerika'nın aparatı FETÖ kaseti ile CHP Genel Başkanlığı'na getirildi, pompalanarak Gandi yapılmak istendi. BAY KEMAL oldu, BAY-BAY KEMAL oldu, sonunda "ŞİFRE Marriott" PLANI ile Cumhurbaşkanı adayı oldu KEMAL KILIÇDAROĞLU... Nereden nereye...

        DEJAVU…Anlamı "daha önce görmüş olmak". Bu, dilimize de çok yerleşti. 2 Mart ile 6 Mart arasında 4 günde Altılı Masa'da yaşananlar tam bir dejavu. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ergün Diler'in TROYKA başlıklı yazısı tam bir isabetle "Film aynı, 52 yıl sonra Küresel Güçler aynı, oyuncular değişti" gerçeğini gösterdi.

        KEMAL'İN ARKASINDAKİ ÜÇLÜ
        Sevgili Diler, "CHP LİDERİNİN etrafında 3 AYRI GÜÇ ODAĞI YERİNİ ALMIŞTI. Bu isimler bir ÜSTLERİ üzerinden İNGİLTERE/ABD- ALMANYA iletişimini sağlıyordu. Kemal Bey de "BU ÜÇLÜ arkasında" diye hiç gaz kesmeden gidiyordu. Bir anda ADAYLIK ARZUSUNUN YÜKSELMESİNİN NEDENİ BUYDU. Bir GÜÇ buna asla ve kat'a izin vermek niyetinde değildi.

        ABD başından beri KEMAL BEY'i pek istemiyordu. AVRUPA BİRLİĞİ'ne yakın olan Kemal Bey favori değildi. MASA yıkıldı, toplamak için telaş başladı… Kemal Bey'in ADAY olup seçilmesi demek ABD'nin dışarıda kalması anlamına geliyordu. ALMANYA'nın kazanması İngiltere'nin de kenarda durması demekti!

        TECRÜBE EDİLMİŞ SİSTEM
        Bu denkleme SABAHA kadar süren trafiklerde itiraz eden YABANCI ve YEREL GÜÇLER var. AKSİ halde CHP'nin yürüme şansı yoktu. Kemal Bey'in arkasındaki gücün ısrarını bilsem de daha büyüğü gelip sözünü söyleyecek ve geçirecekti… DENGESİNE bakarsanız olacakları görmek zor değildi…

        Yani 1971 DARBESİNDE 9 MARTÇILAR ile 12 MARTÇILAR'ın ANLAŞMAYA VARMASI gibi.. DEVLETİ İKİYE BÖLÜP BİRBİRLERİNİ kontrol ederek idare edeceklerdi… Tecrübe edilmiş bir sistemdi bu" diye yazdı.

            EVET 9 MART 1971'den 6 MART 2023'E... Derin ABD-Avrupa'nın 9 Mart-12 Mart 1971 darbelerini asker üzerinden, bugün de Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu ile Akşener üzerinden oyun kurduğunu UNUTMAYALIM.

            İNANILMAZ PAZARLIKLAR YAPILDI
            Çünkü, onlar ALTILI MASA'yı kurmuştu, raydan çıkarken, Biden trenini tekrar raya soktular. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i Ankara Çukurambar semtindeki Yeni Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre karşısında bulunan İngiliz-Amerikan Oteli Marriott'ta buluşturdular. Derin Amerika için gerekeni yaptırdılar.

            Derin Amerika'nın Kılıçdaroğlu omurgasında kurguladığı ALTILI MASA, 2 Mart toplantısında ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI belirleme toplantısında bitmişti.

                Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener siyası kumar masasında restleştiler. 36 saat içinde inanılmaz pazarlıklar yapıldı ve Meral Akşener, masaya yeniden döndürüldü.

                PAZARI PAZARTESİYE BAĞLAYAN GECE NE OLDU?
                Derin Amerika-Avrupa'nın gözlemcileri ile CHP ve İyi Parti'nin önde gelen isimleri pazarlık yaptı. İşte orada Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleri gündeme geldi. Kılıçdaroğlu da Pazartesi günü iki büyükşehir belediye başkanını Akşener'e gönderdi.

                Ardından iki lider telefonla konuştu. Son noktaya imza atmak üzere, MEŞHUR MARRIOTT OTEL'de buluştular, anlaşmak zorunda kaldılar.

                    Bu görüşmeden sonra önce Kılıçdaroğlu ardından Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldiler. Derin Amerika, daha önce kurguladığı HDP'yi de masaya ilave etti. Yani MİLLİ ve YERLİ olmayan bir masadan söz ediyoruz.

                    Bülent Erandaç'ın yazısını okumak için tıklayınız...

                    Takvim gazetesi yazarlarından Bekir Hazar otelin kurucusu Mormon tarikatının önde gelen isimlerinden JW Marriott ile onun Rahip Brunson ile bağlantısı ve görüşmedeki bu detayların önemi dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

                    BAŞKAN DANIŞMANLIĞINA YÜKSELDİ
                    İşte Bekir Hazar'ın yazısından önemli bölümler:
                    ADAMIN biyografisini övgüyle anlatıyor şirketi, yayın yaptığı sitede. Küresel oteller zincirinin sahibinin, 139 ülkede, yaklaşık 8000 mülkten oluşan küresel bir şirkete ve güce dönüştüğünü yazıyor. Adamın adı JW Marriott...
                    Amerikan donanmasında subay olarak görev yaptıktan sonra hayatı değişmiş.
                    Başkanın danışmanlığına kadar yükselmiş.

                    MORMONLAR TARİKATI
                    ABD Deniz Harp Akademisi Vakfı'nın başına bile geçmiş. Tabii değişik bir konumu daha var. Amerikan ordusunun bir numaralı tarikat üyelerinden biri aynı zamanda.

                        İsa Mesih'in Son Zamanlar Kilisesi'nin en aktif üyesi bu beyefendi. Tarikatı kuran kendini peygamber ilan edip, öldürüldü.
                        Bayrağı bu Amerikan ordusunun gözde subayı JW Marriott devraldı. O tarikatı sizler "MORMONLAR" olarak tanıyorsunuz.

                        Türkiye bu tarikatı, ülkemizde casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve ABD ile ilişkilerimizde krize yol açan Rahip Brunson nedeniyle günlerce konuştu. O dönemin ABD Başkanı Trump, tıpkı JW Marriott gibi subay ve Mormon tarikatı üyesi olan bu asker-rahip casusu kurtarmak için günlerce kapımızda yattı.

                        KRİZ GÖRÜŞMESİ
                        Asker-casus-rahip Brunson ile birlikte Mormon tarikatının en önemli isimlerinden biri olan Amerikan ordusu mensubu, Deniz Harp Akademisi Vakfı direktörü JW Marriott, Türkiye'ye geldi, Ankara'da tam Amerikan elçiliğinin karşısına kendi adına bir otel kurdu. Meral Hanım masayı devirdikten sonra Kemal Bey ile bu Marriott otelde gizli bir görüşme yaptıktan sonra tekrar masaya döndü.

                        OKUYAN'IN DOSYASI
                        Benim anlayamadığım, Kemal Bey hayati görüşmeleri neden her tarafı dinleme antenleri ile donatılmış ABD elçiliğinin tam karşısındaki Mormon'un adını taşıyan Amerikan otelinde yapar? Ben olsam bin kere düşünürüm. Korkarım yahu.Tabii aklımda başka sorular da var. Yaşar Okuyan "Elimde Meral Hanım'la ilgili dosya var, açıklarsam sokağa çıkamaz. Kemal Bey'e verdim dosyayı" diyordu.

                        CIA'ya bağlı FETÖ eliyle servis edilen magazin kasetle CHP'nin başına gelen Kemal Bey de "Biz magazinle ilgilenmiyoruz" açıklamasını yapıyordu. Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya magazin miydi? Yaşar Okuyan İngiliz İndependent'e Meral Hanım masayı devirdiğinde röportaj verdi. Niçin "Masa devrilince Kemal Bey beni aradı" dedi?

                        FİRARİ FETÖCÜ'NÜN PLANI
                        Neden "Bizim de yapacaklarımız var. Hanya'yı Konya'yı göreceğiz" demecini verdi? Neden Kemal Bey masa devrilir devrilmez Yaşar Okuyan'ı arama ihtiyacı hissetti? Ben "Hanya'yı mı, Konya'yı mı yoksa Pensilvanya'yı mı göreceğiz" diye yazdığım gün masa devrildi.

                            Sonra CIA'nın koruduğu Pensilvanya'nın firari elemanına ait masa devrilmeden önce çekilmiş bir görüntü ortaya çıktı. Firari Mormonsu FETÖCÜ "Ekrem'le Mansur'u Kemal Bey'e Başkan yardımcısı yapın bu işi bitsin.Kavgaya ne gerek var?" diyordu.

                            AHMET TÜRK'LE GÖRÜŞME
                            Bir de çok merak ediyorum, Kemal Bey'in HDP'li Ahmet Türk ile 5 yıl önce gizlice görüştüğü otel de bu JW Marriott muydu? Kafamda çok soru var. Acaba Kemal Bey ve Meral Hanım benimle görüşüp aydınlatır mı?

                            Bekir Hazar'ın yazısını okumak için tıklayınız...

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                            Haberler Haberler "Şifre Marriott" planı: Mormon liderinin otelinde gizli görüşme: Kılıçdaroğlu-Akşener pazarlığının perde arkası
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