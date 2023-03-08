"Şifre Marriott" planı: Mormon liderinin otelinde gizli görüşme: Kılıçdaroğlu-Akşener pazarlığının perde arkası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter olmam" diyerek masadan kalktı. Ama 72 saat sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "Başkan yardımcısı olacaklar" diye dayattı. Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'de uzlaştı.
45 DAKİKA GÖRÜŞÜP BARIŞTI
Kemal Kılıçdaroğlu krizi çözebilmek için ABD Büyükelçiliğine 30 metre mesafedeki otelde bir katı kapattı. Akşener ile görüşmelerinin ardından İYİ Parti'den ayrılan İmamoğlu ve Yavaş'ı yanına aldı. Akşener'i karşıladı. İki lider, 45 dakika görüşüp barıştı. Meral Hanım da hakaretler yağdırdığı masaya yeniden katıldı.
Marriott Otel'deki görüşmede neler konuşulduğu şimdilik sır olsa bile perde arkasına dair çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
"ŞİFRE MARRİOTT" PLANI
Takvim Gazetesi Bülent Erandaç "Şifre Marriott" adıyla bir planın devreye sokulduğunu küresel güçlerin masayı yeniden toplama adına devreye girdiğibi vurguladı.
İşte Erandaç'ın yazısından önemli bölümler:
13 yıl önce Derin Amerika'nın aparatı FETÖ kaseti ile CHP Genel Başkanlığı'na getirildi, pompalanarak Gandi yapılmak istendi. BAY KEMAL oldu, BAY-BAY KEMAL oldu, sonunda "ŞİFRE Marriott" PLANI ile Cumhurbaşkanı adayı oldu KEMAL KILIÇDAROĞLU... Nereden nereye...