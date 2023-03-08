"Şifre Marriott" planı: Mormon liderinin otelinde gizli görüşme: Kılıçdaroğlu-Akşener pazarlığının perde arkası

DEJAVU…Anlamı "daha önce görmüş olmak". Bu, dilimize de çok yerleşti. 2 Mart ile 6 Mart arasında 4 günde Altılı Masa'da yaşananlar tam bir dejavu. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ergün Diler'in TROYKA başlıklı yazısı tam bir isabetle "Film aynı, 52 yıl sonra Küresel Güçler aynı, oyuncular değişti" gerçeğini gösterdi.

KEMAL'İN ARKASINDAKİ ÜÇLÜ

Sevgili Diler, "CHP LİDERİNİN etrafında 3 AYRI GÜÇ ODAĞI YERİNİ ALMIŞTI. Bu isimler bir ÜSTLERİ üzerinden İNGİLTERE/ABD- ALMANYA iletişimini sağlıyordu. Kemal Bey de "BU ÜÇLÜ arkasında" diye hiç gaz kesmeden gidiyordu. Bir anda ADAYLIK ARZUSUNUN YÜKSELMESİNİN NEDENİ BUYDU. Bir GÜÇ buna asla ve kat'a izin vermek niyetinde değildi.

ABD başından beri KEMAL BEY'i pek istemiyordu. AVRUPA BİRLİĞİ'ne yakın olan Kemal Bey favori değildi. MASA yıkıldı, toplamak için telaş başladı… Kemal Bey'in ADAY olup seçilmesi demek ABD'nin dışarıda kalması anlamına geliyordu. ALMANYA'nın kazanması İngiltere'nin de kenarda durması demekti!