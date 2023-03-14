6'lıda kaybet kaybet! Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş kazanan yok! Siyasi komiserleri kim atadı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartı ve yürütülen pazarlıklar sonrası Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti.
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Öte yandan 6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.
Yapılan açıklamada Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarını istediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.
Yaşananlar sonrası iki belediye başkanının görevinden ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olurken CHP'den itiraf gibi bir açıklama geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
"AYNI ANDA YAPAMAZLAR KILIÇDAROĞLU HİÇ YAPTIRMAZ"
İmamoğlu ve Yavaş'ın iki görevi de aynı anda yapamayacağını söyleyen Kuşoğlu, "İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.