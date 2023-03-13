Everything Everywhere All at Once filmi hakkında araştırmalar yükselişe geçti ve detaylar merak ediliyor. 11 dalda aday olan Everything Everywhere All At Once tam yedi dalda ödülü kazanma başarısı gösterdi. Peki, Everything Everywhere All at Once konusu nedir? Everything Everywhere All at Once oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!
EVERYTHİNG EVERYWHERE ALL AT ONCE KONUSU
Kocası Waymond Wang ile birlikte bir çamaşırhane işleten Çinli Amerikalı göçmen Evelyn Quan, kendini bir yol ayrımında bulur. Çamaşırhane bir IRS denetiminden geçmektedir, kocası boşanmak istemektedir ve babası Ay Yeni Yılı partisi için ziyarete gelmiştir. Ayrıca kızı Joy'un Çinli olmayan bir partnerle ilişkisi vardır ve annesinin onayını beklemektedir.
Waymond'ın bedeni Alphaverse'den kendisinin paralel bir versiyonu olan Alpha-Waymond tarafından ele geçirildiğinde tüm bu sorunlar arka planda kalır. Alpha-Waymond birden fazla paralel evrenin var olduğunu ve çoklu evrenin şu anda Joy'un Alphaverse versiyonu Jobu Tupaki tarafından tehdit edildiğini ortaya çıkarır. Evelyn evren atlama teknolojisiyle donatılmıştır ve Jobu'yu durdurmakla görevlendirilmiştir. Evelyn farklı evrenlere atladıkça yeni güçler kazanır ve nihayetinde ailesi ve arkadaşlarıyla barışır. Hiçbir şey mantıklı gelmese bile, her zaman sevdikleriyle birlikte olmayı seçeceği sonucuna varır.