Bay Bay Kemal de her yol var: Önce Mücahid oldu, şimdi de Bozkurt! Başkan Erdoğan'ın sloganını da çaldılar

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kısa sürede terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini kazandı. Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu, ilginç bir sloganla karşılandı. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi.

ENKAZ ÜZERİNDE TEPİNDİLER

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti.