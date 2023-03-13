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    • Haberler
    • 13.03.2023 21:45
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    • 13.03.2023 22:01
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    Bay Bay Kemal de her yol var: Önce Mücahid oldu, şimdi de Bozkurt! Başkan Erdoğan'ın sloganını da çaldılar

    6'lı koalisyonun 72 saatlik krizinin ardından güç bela aday olarak ismini duyurduğu CHP Genel başaknı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmak adına daha ilk günden HDP'ye kapılarını açtı. HDP de seçim desteği karşılığı masaya skandal talepler içeren 'Tutum Belgesi'ni koydu. Siyasi takiyye konusunda sınır tanımayan CHP, terör örgütünün siyasi ayağıyla işbirliğini yok sayarcasına milliyetçi seçmenin gözünü boyamak adına ilginç kampanya çalışmaları yürütüyor. Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu, partililer tarafından 'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşılandı. Bununla yetinmeyen CHP'liler Başkan Erdoğan'ın "Bir oalcağız, diri olacağız" sözlerini slogana çevirdi.

    takvim.com.tr
    Önce Mücahid oldu, şimdi de Bozkurt!

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, kısa sürede terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğini kazandı. Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu, ilginç bir sloganla karşılandı. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi.

    ENKAZ ÜZERİNDE TEPİNDİLER
    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Devlet, yaraları sarmak maksadıyla topyekün seferber olurken muhalefet kanadı ise asrın felaketini fırsat bilerek enkaz başında siyasete girişti.

    İlk andan itibaren "Devlet yok" yalanını ortaya atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesi sonrası bir kez daha bölgeye giderek PR çalışmasına başladı.

    ÖNCE MÜCAHİD ŞİMDİ DE BOZKURT
    Deprem bölgesinde partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından 'Mücahid' ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de 'Bozkurt Kemal' olarak nitelendirildi.

        'Bozkurt' sloganları ise yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile görüşme planları yapan Kılıçdaroğlu'nun riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

        HDP İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI
        Bilindiği üzere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP'den gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu.

        6'lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında, HDP'li Sancar'dan 'hoca' olarak bahsedip CHP ile HDP'nin görüşmesine yeşil ışık yakmış ve "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez." açıklamasında bulunmuştu.

        "MÜCAHİD KILIÇDAROĞLU" ÇIKIŞI
        Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, CHP lideri için, Müslüman muhafazakar kesimin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı.

        Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı ve "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" sözleriyle aynı yorumu yaptı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ DE ÇALDILAR
            Bununla da yetinmeyen CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında dile getirdiği, "Bir olacağız, hep birlikte olacağız" ifadelerini de kullandı.

            Başkan Erdoğan, sloganı haline getirdiği, "Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlikte kurduğumuz bu ülkeyi inşallah hep birlikte güzel yarınlara taşıyacağız." ifadelerini 2013'ten bu yana hemen hemen her konuşmasının sonunda kullanıyor.

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