'Bozkurt Kemal' tiyatrosu CHP'nin elinde patladı! Sözde 'ülkücüler' gerçekte 'dernek' buluşması



Olayın aslı ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Elektriği kesildiği iddia edilen evin elektriğinin kesilmediği anlaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, daha önce birçok algı çalışmalarını yürütmeye çalışan Deniz Demir'in amcası 2002 ve 2007 seçimlerinde Ardahan CHP Milletvekili Aday Adayı olan ve 2011 seçimlerinde CHP'den 2'inci sıra aday gösterilen ancak seçilemeyen Metin Demir, Ankara'da Ardahan Göle Derneğinin kurucu başkanlığını yaptı.