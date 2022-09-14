'Bozkurt Kemal' tiyatrosu CHP'nin elinde patladı! Sözde 'ülkücüler' gerçekte 'dernek' buluşması

CHP'nin kamuoyuna 'Ülkücüler' buluşması olarak lanse ettiği toplantıda gerçekler gün yüzüne çıktı.
'BOZKURT KEMAL' TİYATROSU CHP'NİN ELİNDE PATLADI! SÖZDE 'ÜLKÜCÜLER' GERÇEKTE 'DERNEK' BULUŞMASI | VİDEO İZLE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan ve daha önce elektriği kesilmeyen eve elektriği kesildiğini iddia ederek erzak götüren Deniz Demir tarafından organize edilen toplantıya katılanlardan bir kısmının ise Ardahan Göleli vatandaşlar olduğu iddia edildi.
Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yanında oturan ve kendini ülkücü diye tanıtan şahsın ise Yenimahalle CHP Meclis Üyesi seçilen Selim Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun 'Ülkücüler olarak sonuna kadar yanındayız, bu işi bitireceğiz' diyerek ülkücü camianın CHP saflarında yer tutacağı algısı oluşturmaya çalıştı. CHP'lilerin sosyal medyada paylaştığı 'Bozkurt Kemal' sloganlarına ise ülkücü camiadan 'tiyatro' yorumları geldi.