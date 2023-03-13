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    • Haberler
    • 13.03.2023 21:08
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    • 13.03.2023 21:08
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    Manisa'dan acı haber: Uzman çavuş kalbine yenik düştü

    Manisa'da görevi başında kalp krizi geçiren 29 yaşındaki Samsunlu uzman çavuş hayatını kaybetti. Şehidin erkek kardeşinin de kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    Manisa’dan acı haber! Uzman çavuş şehit oldu

    Manisa'da görevli Uzman Çavuş Sefer Tangal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

    KARDEŞİ DE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
    2019 yılından beri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

    Sefer Tangal'ın ölüm haberi, Samsun'un Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

    Bekar olduğu öğrenilen şehidin erkek kardeşinin de kalp krizi sebebiyle vefat ettiği öğrenildi.

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