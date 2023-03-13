Manisa'dan acı haber: Uzman çavuş kalbine yenik düştü

Manisa'da görevli Uzman Çavuş Sefer Tangal, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

KARDEŞİ DE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

2019 yılından beri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Sefer Tangal, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.