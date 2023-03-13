15 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi! Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? MEB Valilik son dakika açıklamalar!

Kar tatili olan iller listesi arama motorlarında sorgulandı. Yeni haftayla beraber milyonlarca kişi 15 Mart'ta hangi illerde kar tatili olduğunu araştırmaya başladı. Çorum'un Alaca ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gözler kar tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Çorum, Yozgat, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? 15 Mart 2023 kar tatili olan iller listesi açıklandı mı? İşte detaylar...