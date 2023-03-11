Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.03.2023 14:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2023 14:44
    ABONE OL

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin MYK toplantısında flaş açıklamalar

    Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi. Bahçeli toplantıdan önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır" dedi.

    takvim.com.tr
    Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi. Bahçeli toplantıdan önemli açıklamalarda bulunuyor.

    AHaber CANLI YAYIN


    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

    Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde milletvekillerimizin katılımıyla son toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Bugün deprem felaketinin derin etkileri alınan tepkiler 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk.

    MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir.

    Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.

    Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.

    BAHÇELİ'DEN HAZİNE YARDIMI ÇAĞRISI
    Partilerin alacağı yardım depremzedeleri aktarılsın.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Terör örgütü PKK’ya ağır darbe!
    Haberler Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisinin MYK toplantısında flaş açıklamalar
        SON DAKİKA