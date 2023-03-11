Son dakika: YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi?

YSK seçimlerle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Pazar seçime katılacak partilerin isimlerini duyurdu. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş haberin detayını merak ediyor. Peki, YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi? İşte detaylar!