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    • Haberler
    • 11.03.2023 14:29
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    • 11.03.2023 14:38
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    Son dakika: YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi?

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçime katılacak siyasi partileri açıkladı. Öte yandan seçimde oy verme saatlerini de kapsamlı bir şekilde duyurdu. Bu bağlamda faaliyette olan siyasi partiler vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Peki, YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi? İşte haberin detayı!

    YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri?

    YSK seçimlerle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Pazar seçime katılacak partilerin isimlerini duyurdu. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş haberin detayını merak ediyor. Peki, YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi? İşte detaylar!

    YSK SEÇİME KATILACAK PARTİLERİ DUYURDU

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını söyledi.

    FAALİYETTE OLAN SİYASİ PARTİ BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

    YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi.

    SİYASİ PARTİLERİN ÜYE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler Son dakika: YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi?
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