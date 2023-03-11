Son dakika: YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi?

YSK seçimlerle ilgili önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs Pazar seçime katılacak partilerin isimlerini duyurdu. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş haberin detayını merak ediyor. Peki, YSK faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Siyasi partilerin üye sayısı ne kadar, kaç kişi? İşte detaylar!
YSK SEÇİME KATILACAK PARTİLERİ DUYURDU
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını söyledi.
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada ''Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak.'' denildi.