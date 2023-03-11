Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya geldi. Bahçeli toplantıdan önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere tam olarak hazırdır" dedi. AYM'nin verdiği HDP kararına tepki gösteren Bahçeli, "Partilerin alacağı Hazine yardımı afetzedelere aktarılsın. Hazine yardımı alan diğer siyasi partilerden de aynı hassasiyeti ümit etmektedir. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz böyle düşünürken AYM'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafletliktir. HDP'nin adayı AYM Başkanı Zühtü Arslan olmalıdır." ifadelerini kullandı.