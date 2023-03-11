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    • Haberler
    • 11.03.2023 13:50
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    • 11.03.2023 14:31
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    Son dakika: YSK seçime katılacak 36 parti hangisi? 14 Mayıs YSK seçime girecek partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

    Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu seçime 36 partinin katılacağını duyurdu. YSK, tarafından yapılan açıklamada, oy verme işleminin satt 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sonlanacağı belirtildi.

    takvim.com.tr
    YSK: Seçime 36 parti katılacak

    Yüksek Seçim Kurulu seçime 36 partinin katılacağını duyurdu.

    SEÇİME HANGİ PARTİLER KATILACAK? VİDEO İZLE

    YSK, tarafından yapılan açıklamada, oy verme işleminin satt 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sonlanacağını belirtildi.

    HANGİ PARTİLER KATILACAK? LİSTE AÇIKLANDI MI?
    Seçime 36 partinin katılacağı açıklanırken liste de yayınlandı.

        RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
        Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA 28 MAYIS'TA YAPILACAK

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 tarihini cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 belirlenmiştir." dedi.

        Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir." bilgisini verdi.

            Yener, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur seçimin 28 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek, "Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize hayırlı olsun. Çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

            KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İSTİFA TARİHİ
            Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin sürecin bugün başladığını bildirdi.

            Yener, YSK Başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'de sona erecektir. Milletvekili adayı olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

            Bir gazetecinin "Seçim takvimi ne zaman açıklanacak?" sorusuna Yener, "Çalışıyoruz arkadaşlar." cevabını verdi.

            Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılmasına, milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilme tarihine yönelik kararları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

                Kurulun, oy verme gününün belirlenmesine ilişkin kararında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM genel seçiminin ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine yönelik kararı hatırlatıldı.

                YSK'nin kararında, Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun ilgili maddelerine yer verilerek, birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinin 14 Mayıs Pazar günü, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamaya kalması durumunda bu seçimin tarihinin 28 Mayıs Pazar günü olarak belirlenmesine hükmedildiği aktarıldı.

                GÖREVLERİNDEN AYRILMASI GEREKENLER


                Kurulun, seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyenlerin görevlerinden çekilmelerine yönelik kararında ise hakimler ve savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının, Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlilerinin, belediye başkanlarının, subayların ve astsubayların, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, belediye meclisi üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüslerin veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılmaları gerektiği kaydedildi.

                Ayrıca kararda, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da emeklilik dilekçelerini aynı tarihte sunabilecekleri belirtildi.

                KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İSTİFA TARİHİ | VİDEO İZLE

                    SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYACAK
                    YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

                    9 NİSAN'DA LİSTE TESLİMİ
                    Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

                    İTTİFAK PROTOKOLÜ
                    İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki ittifak bulunuyor.

                        AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ
                        AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak.

                        AK PARTİ SEÇİME HAZIR
                        AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti, 81 il ve 957 ilçede kurduğu Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) seçim çalışmalarını gece gündüz devam ettirmek için devreye soktu.

                        ADAYLIK ÜCRETLERİ
                        AK Parti, 2018 seçimlerinde adaylık başvuru ücreti olarak 6 bin lira belirlemişti. Ücretin 15 bin liraya çıkabileceği ya da hiç artış yapılmayabileceği de konuşuluyor.

                        AK PARTİ'DEN ADAY OLANLAR AFAD'A BAĞIŞ YAPACAK
                        Seçim tarihini duyurduğu konuşmasında AK Parti'ye başvuru yapacak adayların AFAD'a bağış yapması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." dedi.

                        81 İLDE SKM'LER KURULDU
                        Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti seçim işleri başkanları toplantısında SKM'lerin çalışmaları da masaya yatırıldı. SKM'ler genel merkezle koordineli bir şekilde çalışacak.

                            SKM'ler milletvekili aday adaylarının programlarını yapacak, adayların evraklarını seçim kurullarına teslimini koordine edecek ve yapılan çalışmaları, vatandaşların taleplerini rapor halinde genel merkeze iletecek.

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                            Haberler Haberler Son dakika: YSK seçime katılacak 36 parti hangisi? 14 Mayıs YSK seçime girecek partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?
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