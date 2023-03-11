Son dakika: YSK seçime katılacak 36 parti hangisi? 14 Mayıs YSK seçime girecek partiler hangileri? Saat kaçla, kaç arası oy verilecek?

AK PARTİ SEÇİME HAZIR

AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti, 81 il ve 957 ilçede kurduğu Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) seçim çalışmalarını gece gündüz devam ettirmek için devreye soktu.

ADAYLIK ÜCRETLERİ

AK Parti, 2018 seçimlerinde adaylık başvuru ücreti olarak 6 bin lira belirlemişti. Ücretin 15 bin liraya çıkabileceği ya da hiç artış yapılmayabileceği de konuşuluyor.

AK PARTİ'DEN ADAY OLANLAR AFAD'A BAĞIŞ YAPACAK

Seçim tarihini duyurduğu konuşmasında AK Parti'ye başvuru yapacak adayların AFAD'a bağış yapması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır." dedi.