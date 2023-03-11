6'lı koalisyon ateşle oynuyor: HDPKK'nın 'Tutum Belgesi'nden skandal talepler

Koltuk sevdası için her yolu mübah gören Altılı Masa, umutlarını terör örgütünün Meclis şubesi HDP'ye bağladı. Ortak mutabakat metninde PKK'nın adını dahi geçirmeyen 6 parti, HDP'nin 2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi"nin de güdümüne girmek üzere.

BAKANLIK HAYALİ KURUYORLAR

Yerel özerklikten Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemeye kadar skandallarla dolu hedefler içeren metnin yaratacağı tahribat, muhalefet tarafından dikkate bile alınmıyor. Bu durum, Kandil talimatlı isimlerin bakanlık düşleri kurmasına da yol açıyor.