6'lı koalisyon ateşle oynuyor: HDPKK'nın 'Tutum Belgesi'nden skandal talepler

Koltuk sevdası için her yolu mübah gören Altılı Masa, umutlarını terör örgütünün Meclis şubesi HDP'ye bağladı. Ortak mutabakat metninde PKK'nın adını dahi geçirmeyen 6 parti, HDP'nin 2021 yılında yayımladığı "Tutum Belgesi"nin de güdümüne girmek üzere.
BAKANLIK HAYALİ KURUYORLAR
Yerel özerklikten Türkiye'nin terörle mücadelesini engellemeye kadar skandallarla dolu hedefler içeren metnin yaratacağı tahribat, muhalefet tarafından dikkate bile alınmıyor. Bu durum, Kandil talimatlı isimlerin bakanlık düşleri kurmasına da yol açıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre; skandalların merkez üssü haline gelen Altılı Masa'ya adını dayatmayı başaran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak HDP ile kol kola girmenin zeminini hazırlıyor. PKK güdümünde siyaset yürüten HDP ise bu süreçte hem bakanlık planları yapıyor hem de yerel özerklik hayalleri kuruyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek için her türlü müzakereye açık olan muhalefet liderleri, şimdiden HDP şakşakçılığına başladı.