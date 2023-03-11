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    • Haberler
    • 12.03.2023 12:32
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    • 12.03.2023 12:32
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    2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor?

    2023 seçimleri için geri sayım başladı. HÜDA PAR'dan seçimlerle ilgili son dakika açıklaması geldi. HÜDA PAR seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu. Peki, HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor? 2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? İşte merak edilenler!

    Hüda Par açılımı nedir?

    HÜDA PAR'dan 2023 seçimleri için önemli bir son dakika açıklaması geldi. HÜDA PAR 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ve seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Peki, HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor? 2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? İşte detaylar!

    HÜDA PAR AÇILIMI NEDİR, KİMİ DESTEKLİYOR?

    Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir.

    HÜDA PAR: "Aday çıkarmayacağız Erdoğan'ı destekleyeceğiz"

    Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir. Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

    "ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEĞİZ"

    HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.

    HÜDA PAR kimi destekliyor? Yapıcıoğlu ittifak kararını açıkladı

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    Haberler Haberler 2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor?
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