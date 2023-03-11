2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor?

HÜDA PAR'dan 2023 seçimleri için önemli bir son dakika açıklaması geldi. HÜDA PAR 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ve seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Peki, HÜDA PAR açılımı nedir, kimi destekliyor? 2018-2019 seçimleri HÜDA PAR oy oranı ne kadar, Cumhur İttifakı'na mı katıldı mı? İşte detaylar!