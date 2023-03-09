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    • Haberler
    • 09.03.2023 22:03
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    • 09.03.2023 22:18
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    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 9 Mart 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD- Kandilli son depremler listesi! Adıyaman, Sincik, Malatya, Urfa...

    Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları devam ediyor. Son olarak Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 9 Mart 2023 AFAD- Kandilli son depremler listesi ve son depreme ilişkin detaylar...

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

    SON DAKİKA 9 MART 2023 DEPREMLER LİSTESİ! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

    9 MART 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

    👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Saat 21.55'te olan deprem, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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    Haberler Haberler DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 9 Mart 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD- Kandilli son depremler listesi! Adıyaman, Sincik, Malatya, Urfa...
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