DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 9 Mart 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD- Kandilli son depremler listesi! Adıyaman, Sincik, Malatya, Urfa...

9 MART 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

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