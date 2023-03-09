DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? 9 Mart 2023 Az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD- Kandilli son depremler listesi! Adıyaman, Sincik, Malatya, Urfa...

SON DAKİKA 9 MART 2023 DEPREMLER LİSTESİ! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
9 MART 2023 AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
👉AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2023
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Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-03-09
Saat:21:55:27 TSİ
Enlem:38.107 N
Boylam:38.442 E
Derinlik:9.6 km
Detay:https://t.co/qcCOUEO0KO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 21.55'te olan deprem, yerin 9,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
👉KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ