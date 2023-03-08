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    • Güncel
    • 08.03.2023 09:00
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    • 08.03.2023 09:00
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    2023 YSK milletvekili sayıları! İL İL MİLLETVEKİLİ rakamları! Hangi il, kaç milletvekili çıkaracak? Deprem bölgeleri, İstanbul, İzmir, Ankara,...

    YSK 2023 seçimlerinde illerin çıkacağı milletvekili sayısını Resmi Gazete'de açıkladı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir,Bursa ve deprem bölgelerindeki milletvekili sayıları belli oldu. Peki, YSK milletvekili sayıları kaç oldu? Hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 YSK milletvekili sayıları!

    YSK milletvekili sayısını açıkladı. İşte il il milletvekili sayıları...

    EN ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN İLLER

    İstanbul'da 98 Milletvekili ile 3 bölgeye bölünürken, Ankara 36 Milletvekili ile 3, İzmir 28 Milletvekili ile 2 ve son olarak Bursa 20 Milletvekili ile iki bölgeye bölündü. Türkiye geneli 81 ilden çıkarılacak olan toplam Milletvekili sayısı ise 600 olarak belirlendi.

    DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

    YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak. YSK'nın yürüttüğü çalışmaya göre, rakam ne kadar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak.

        HANGİ İL KAÇ TANE MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

        Adana 15
        Adıyaman 5
        Afyonkarahisar 6
        Ağrı 4
        Amasya 3
        Ankara 36
        Antalya 17
        Artvin 2
        Aydın 8
        Balıkesir 9

        Bilecik 2
        Bingöl 3
        Bitlis 3
        Bolu 3
        Burdur 3
        Bursa 20
        Çanakkale 4

        Çankırı 2
        Çorum 4
        Denizli 7
        Diyarbakır 12
        Edirne 4
        Elazığ 5
        Erzincan 2
        Erzurum 6
        Eskişehir 6

            Gaziantep 14
            Giresun 4
            Gümüşhane 2
            Hakkari 3
            Hatay 11
            Isparta 4

            Mersin 13
            İstanbul 98
            İzmir 28
            Kars 3
            Kastamonu 3
            Kayseri 10
            Kırklareli 3
            Kırşehir 2

            Kocaeli 14
            Konya 15
            Kütahya 5
            Malatya 6
            Manisa 10
            Kahramanmaraş 8
            Mardin 6
            Muğla 7
            Muş 3

                Nevşehir 3
                Niğde 3
                Ordu 6
                Rize 3
                Sakarya 8
                Samsun 9
                Siirt 3
                Sinop 2
                Sivas 5
                Tekirdağ 8

                Tokat 5
                Trabzon 6
                Tunceli 1
                Şanlıurfa 14
                Uşak 3
                Van 8
                Yozgat 4
                Zonguldak 5
                Aksaray 4
                Bayburt 1
                Karaman 3
                Kırıkkale 3

                Batman 5
                Şırnak 4
                Ardahan 2
                Iğdır 2
                Yalova 3
                Karabük 3
                Kilis 2
                Osmaniye 4
                Düzce 3

                    2 İL 2 VEKİL DEĞİŞTİ

                    YSK açıklamasına göre, Bayburt ve Tunceli daha önceki seçimlerde toplam 4 milletvekilini Meclis'e gönderirken, bu seçimlerde birer milletvekilini Meclis'e gönderecek. Bayburt ve Tunceli'deki vekiller ise Kocaeli ve Sakarya'ya geçti. Böylece Kocaeli 14, Sakarya da 8 milletvekilini Meclis'e gönderecek.
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