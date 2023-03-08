2023 YSK milletvekili sayıları! İL İL MİLLETVEKİLİ rakamları! Hangi il, kaç milletvekili çıkaracak? Deprem bölgeleri, İstanbul, İzmir, Ankara,...

YSK milletvekili sayısını açıkladı. İşte il il milletvekili sayıları...
EN ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARAN İLLER
İstanbul'da 98 Milletvekili ile 3 bölgeye bölünürken, Ankara 36 Milletvekili ile 3, İzmir 28 Milletvekili ile 2 ve son olarak Bursa 20 Milletvekili ile iki bölgeye bölündü. Türkiye geneli 81 ilden çıkarılacak olan toplam Milletvekili sayısı ise 600 olarak belirlendi.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak. YSK'nın yürüttüğü çalışmaya göre, rakam ne kadar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak.