2023 YSK milletvekili sayıları! İL İL MİLLETVEKİLİ rakamları! Hangi il, kaç milletvekili çıkaracak? Deprem bölgeleri, İstanbul, İzmir, Ankara,...

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak. YSK'nın yürüttüğü çalışmaya göre, rakam ne kadar büyük olursa olsun göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak.