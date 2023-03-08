Marriott dışında görüşelim

ADAMIN biyografisini övgüyle anlatıyor şirketi, yayın yaptığı sitede. Küresel oteller zincirinin sahibinin, 139 ülkede, yaklaşık 8000 mülkten oluşan küresel bir şirkete ve güce dönüştüğünü yazıyor. Adamın adı JW Marriott...

Amerikan donanmasında subay olarak görev yaptıktan sonra hayatı değişmiş.

Başkanın danışmanlığına kadar yükselmiş.

ABD Deniz Harp Akademisi Vakfı'nın başına bile geçmiş. Tabii değişik bir konumu daha var. Amerikan ordusunun bir numaralı tarikat üyelerinden biri aynı zamanda.

İsa Mesih'in Son Zamanlar Kilisesi'nin en aktif üyesi bu beyefendi. Tarikatı kuran kendini peygamber ilan edip, öldürüldü.

Bayrağı bu Amerikan ordusunun gözde subayı JW Marriott devraldı. O tarikatı sizler "MORMONLAR" olarak tanıyorsunuz.

İncirlik'teki Amerikan üssünde de bir kiliseleri var. Türkiye bu tarikatı, ülkemizde casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve ABD ile ilişkilerimizde krize yol açan Rahip Brunson nedeniyle günlerce konuştu. O dönemin ABD Başkanı Trump, tıpkı JW Marriott gibi subay ve Mormon tarikatı üyesi olan bu asker-rahip casusu kurtarmak için günlerce kapımızda yattı. İzmir Cumhuriyet Savcılığı Rahip Brunson ile ilgili iddianame hazırlamıştı. O iddianamede Mormon tarikatı üyesi asker-rahip-casus Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile bağlantılı olduğu, PKK'ya da destek verdiği vurgulanıyordu.

Gizli tanık ifadesinde, ABD'de bütün kiliselerin bağlı olduğu ve yurt dışına gidecek elemanların kontrolünün sağlandığı CAMA'yı anlatıyordu. CAMA üyelerinin CIA, FBI, NSA himayesinde, Mormon veya diğer tarikatların yabancı ülkelerde kiliseyi geçici paravan olarak kullandıklarını anlatıyordu.

Gizli tanık, "Rahip Brunson ve ekibi önemli görüşmeleri bizlerden saklarlar, otelde gerçekleştirirler ve o buluşmalarda kesinlikle telefon kullanmazlar. Ayrıca çok sıkıştıklarında cüzdanlarında ayrı bir telefon kartı taşırlar. Bunu takarak gereken görüşmeyi yaparlar, daha sonra telefon kartını telefondan çıkarırlar. Otel odasında beyinlerini yıkadıkları 25 Türk üniversite öğrencisine ABD milli marşı eşliğinde sağ ellerini göğüslerine koyarak yemin ettirdiklerini gördüm" diyordu. Otel odalarının bu alengirli işler için ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu.

Asker-casus-rahip Brunson ile birlikte Mormon tarikatının en önemli isimlerinden biri olan Amerikan ordusu mensubu, Deniz Harp Akademisi Vakfı direktörü JW Marriott, Türkiye'ye geldi, Ankara'da tam Amerikan elçiliğinin karşısına kendi adına bir otel kurdu. Meral Hanım masayı devirdikten sonra Kemal Bey ile bu Marriott otelde gizli bir görüşme yaptıktan sonra tekrar masaya döndü. Amerikan elçiliği ile aralarında sadece yol olan otelin arka kapısından içeri girdiler. Onları karşılayan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu otel odasının kapısında bekledi. Kemal Bey ile Meral Hanım başbaşa mı görüştü, üçüncü bir şahıs var mıydı bilmiyorum. Benim anlayamadığım, Kemal Bey hayati görüşmeleri neden her tarafı dinleme antenleri ile donatılmış ABD elçiliğinin tam karşısındaki Mormon'un adını taşıyan Amerikan otelinde yapar? Ben olsam bin kere düşünürüm. Korkarım yahu.

Tabii aklımda başka sorular da var. Yaşar Okuyan "Elimde Meral Hanım'la ilgili dosya var, açıklarsam sokağa çıkamaz.

Kemal Bey'e verdim dosyayı" diyordu.

CIA'ya bağlı FETÖ eliyle servis edilen magazin kasetle CHP'nin başına gelen Kemal Bey de "Biz magazinle ilgilenmiyoruz" açıklamasını yapıyordu. Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya magazin miydi? Yaşar Okuyan İngiliz İndependent'e Meral Hanım masayı devirdiğinde röportaj verdi. Niçin "Masa devrilince Kemal Bey beni aradı" dedi?

Neden "Bizim de yapacaklarımız var.

Hanya'yı Konya'yı göreceğiz" demecini verdi? Neden Kemal Bey masa devrilir devrilmez Yaşar Okuyan'ı arama ihtiyacı hissetti? Ben "Hanya'yı mı, Konya'yı mı yoksa Pensilvanya'yı mı göreceğiz" diye yazdığım gün masa devrildi. Sonra CIA'nın koruduğu Pensilvanya'nın firari elemanına ait masa devrilmeden önce çekilmiş bir görüntü ortaya çıktı. Firari Mormonsu FETÖCÜ "Ekrem'le Mansur'u Kemal Bey'e Başkan yardımcısı yapın bu işi bitsin.

Kavgaya ne gerek var?" diyordu. Bir de çok merak ediyorum, Kemal Bey'in HDP'li Ahmet Türk ile 5 yıl önce gizlice görüştüğü otel de bu JW Marriott muydu? Kafamda çok soru var. Acaba Kemal Bey ve Meral Hanım benimle görüşüp aydınlatır mı?

Okeyse Amerikan ordusu mensubu JW Marriott'un adını taşıyan otelde yapmayalım ama o görüşmeyi. Ben çekinirim. Arayın beni! Bu arada Meral Hanım, Uluslararası Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.