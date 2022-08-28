Son dakika: EPDK'dan Fatih Altaylı'ya sert tepki: Ne hakkıdır ne de haddidir

EPDK tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi gazeteciliğin temel ilkesi; herhangi bir iddia söz konusu olduğunda tek taraflı haber ya da yorum yapmamak, konunun ilgili tüm taraflarının görüşlerine başvurmaktır. Ancak ne yazık ki Fatih Altaylı söz konusu iddiaları ile ilgili; kurumumuzdan tek bir yetkili ile görüşmemiş, haliyle ortaya tek taraflı ve yanlışlar ile dolu bir yazı çıkmıştır. Gerek EPDK'nın gerekse Türk yargısının yerli ve milli kimliğini sorgulamak ise Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Öncelikle 'lisanssız elektrik üretiminin temel amacı' kolay yoldan elektrik üretip bunu devlete satarak kolay yoldan kazanç kapısı haline getirmek değildir. Yazıda belirtilen yönetmelik; aniden alınmış bir karar değildir ve bu konuda bir prensip değişikliği de söz konusu olmamıştır.