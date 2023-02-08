Haberler Güncel Videoları Fatih Altaylı'nın yalanı elinde patladı! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "Ortak kampanya yapma kararı alındı"

Fatih Altaylı'nın yalanı elinde patladı! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "Ortak kampanya yapma kararı alındı"

Fatih Altaylı'nın yalanı elinde patladı! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "Ortak kampanya yapma kararı alındı"
08.02.2023 23:28

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:40
Şiddetli deprem evde yakaladı,...
Güncel 00:21
Türkiye yasta reziller takipçi...
Güncel 01:59
Anne ve kızı 67 saat sonra...
Güncel 03:27
Duygu dolu anlar! AFAD...
Güncel 02:52
Depremzede 16 bebek...
Güncel 07:11
AKP Sözcüsü Çelik: ”En büyük...
Güncel 00:42
Sağlık çalışanları her...
Güncel 01:44
84 yaşındaki kadın, 61 saat...
Güncel 01:32
Başkan Erdoğan'dan deprem...
Güncel 00:16
Başkan Erdoğan deprem...
Güncel 07:33
Başkan Erdoğan deprem...
Güncel 04:30
Kahramanmaraş’ta stadyum çadır...

Son dakika haberi! Devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bu sefer RTÜK'ü hedef aldı. RTÜK'ün yardım kampanyalarına izin vermediği iftirasını atan Altaylı'nın yalanını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ortaya çıkardı. Şahin, "Ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir." dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA