Fatih Altaylı'nın yalanı elinde patladı! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "Ortak kampanya yapma kararı alındı"

Son dakika haberi! Devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bu sefer RTÜK'ü hedef aldı. RTÜK'ün yardım kampanyalarına izin vermediği iftirasını atan Altaylı'nın yalanını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ortaya çıkardı. Şahin, "Ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir." dedi.