Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.03.2023 23:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2023 23:36
    ABONE OL

    Asrın felaketinde yeni görüntüler: İnsanlar yere düştü ve ambulans beşik gibi sallandı

    Hatay'da depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne seren yeni görüntüler geldi. 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşme anı kameraya yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asrın felaketinin yeni görüntüleri

    Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.

    DEPREMİN DEHŞETİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
    Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Hatay'da 112 Acil Komuta Merkezi'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde deprem esnasında kendilerini dışarıya atmaya çalışan ekiplerin savruldukları anlar ile ambulansın beşik gibi sallanması yer aldı. Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Devreye Amerika girdi
    Haberler Haberler Asrın felaketinde yeni görüntüler: İnsanlar yere düştü ve ambulans beşik gibi sallandı
        SON DAKİKA