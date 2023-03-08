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    • Haberler
    • 09.03.2023 06:27
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    • 09.03.2023 06:46
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    Kongre'de Amerikan askerleri Suriye'den çekilsin oylaması! Reddedildi

    ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, ABD Başkanı Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağırsan yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi. Tasarıyı sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz, YPG/PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti.

    AJANSLAR
    ABD’de Suriye’den çekilelim oylaması

    ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi.

    Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.

    REKABET SAHASI SURİYE
    Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.

    Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti.

        Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

        "NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE" VURGUSU
        Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG teröristlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması." ifadelerini kullandı.

        MİLYARLARCA DOLAR HARCANDI
        ABD'nin 2015'te Suriye'deki "karmaşaya" dahil olduğunu ve burada Amerikalıların hayatlarını kaybettiğini belirten Gaetz, aynı zamanda bu kapsamda milyarlarca dolar harcandığını vurguladı.

            Gaetz ayrıca Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiğini, Suriye rejimi ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskı kurabileceği bir ortamda terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ve yokluğu arasında 900 Amerikan askerinin olduğuna inanmadığını belirtti.

            DEAŞ ARTIK TEHDİT DEĞİL
            Milletvekillerini, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin DAEŞ ile mücadeleye kararlı destek operasyonuna ilişkin raporu okumaya davet eden Gaetz, buna göre DEAŞ'ın ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü.

            "VERGİLERİMİZLE SAVAŞ"
            Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene de ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiği görüşünü savundu.

                Greene, Savunma Bakanlığının Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

                Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyiz." demediğini ifade eden Greene, birçok Amerikan askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

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                Devreye Amerika girdi
                Haberler Haberler Kongre'de Amerikan askerleri Suriye'den çekilsin oylaması! Reddedildi
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