Kongre'de Amerikan askerleri Suriye'den çekilsin oylaması! Reddedildi

"NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE" VURGUSU

Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG teröristlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması." ifadelerini kullandı.