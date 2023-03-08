Kongre'de Amerikan askerleri Suriye'den çekilsin oylaması! Reddedildi

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi.
Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.
REKABET SAHASI SURİYE
Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.