HDP'den Meral Akşener'e füze: "Ciddiye almıyoruz işine baksın biz zaten masadayız"

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "O masada defalarca iddia edildiği gibi, o masada HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

BİZ ZATEN MASADAYIZ

Terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın "HDP masada yoksa oy yok" çıkışının ardından HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da, "Biz zaten masadayız" imasında bulundu. Oluç, "Altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz." dedi.

OLUÇ'TAN "HDP'NİN OLMADIĞI BİR DENKLEMDE DEMOKRASİNİN YOLU AÇILAMAZ" İDDİASI

Meral Akşener'in "pazarlık" açıklamalarını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Biz bakanlık koltuğu pazarlığı, bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız" iddiasında bulundu.



Saruhan Oluç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili olarak; bir görüşme, bir diyalog, 27 Eylül 2021'de açıkladığımız Tutum Belgesi'nin içeriğine dair bir görüşmenin, bir değerlendirmenin önemli olduğunu hep söyledik.





"AKŞENER İŞİNE BAKSIN"

"Dün Meral Akşener'in o konuda söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. 2021 yılının Eylül ayının sonundan itibaren bu politikamızı ortaya koyduk. O gün ne söylediysek, bugün de aynı noktada duruyoruz. Bu politikaların tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kağıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz."

6'LI MASANIN TEKLİFİ HDP İLE ÖRTÜŞÜYOR

Altılı Masa ittifakının 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'yle, HDP'nin 11 Maddelik, 'Demokrasi Tutum Belgesi'nin birçok maddesinin benzerlik taşıması dikkat çekmişti.



Altılı Masanın çalışması ile HDP'nin tutum belgesinin; parlamenter sisteme dönüş, kayyum atamaları ve KHK'lar gibi konularında örtüştüğü tespit edilmişti.



ALTILI MASANIN PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yaratılan tek başlı yürütme modeline son verilerek yürütme organının Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulundan oluşması sağlanacaktır. Devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanının; tek başına yapabileceği işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanın karşı-imzasına tâbi kılınacaktır."

HDP'NİN PARLAMENTER SİSTEM ÖNERİSİ

"Türkiye'nin temel ihtiyacının katılım, müzakere ve demokratik uzlaşı esasına dayalı, evrensel temel hak ve özgürlüklerin en geniş şekilde sağlandığı güçlü demokrasi olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz."

ALTILI MASANIN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI

"Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır."

HDP'NİN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI

"Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.."

Oluç, 6'lı koalisyonun OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı: "Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir."



HDP de, "Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir." açıklaması yapmıştı.