Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati deprem bölgesindeki kadın kooperatiflerine sıfır faizli kredi verileceğini duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremlerden etkilenen illerde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst limiti 50 bin lira olan kredi imkanı sunulacağını belirtti.

Bakan Nebati, resmi Twitter hesabından, kadın girişimcilere yönelik paylaşım yaptı. Her zaman dayanışma içinde fedakarca çalışan ve üreten, kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerleri yarınlara taşıyan kadınların her daim yanında olduklarına işaret eden Nebati, yaşanan deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerin yaralarını sarabilmek için adımları ivedilikle attıklarını ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.