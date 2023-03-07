Fatih’te iki tramvay kazası birden!

Fatih'te tramvay yolundaki ilk kazanın ardından aynı yerde bir başka tramvay daha raydan çıktı.
FATİH'TE TRAMVAY KAZASI | VİDEO İZLE
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne giden tramvay, Sirkeci durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken, durak da geçici bir süre kullanıma kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.