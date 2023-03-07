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    • Haberler
    • 07.03.2023 20:00
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    • 07.03.2023 20:00
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    Fatih'te iki tramvay kazası birden!

    Son dakika haberi! İstanbul Fatih'te tramvay yolundaki ilk kazanın ardından aynı yerde bir başka tramvay daha raydan çıktı. Seferlerin devam ettiği sırada başka bir tramvay da Sirkeci durağında raydan çıktı. Seferler, bu durakta yeniden durduruldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fatih’te iki tramvay kazası birden!

    Fatih'te tramvay yolundaki ilk kazanın ardından aynı yerde bir başka tramvay daha raydan çıktı.

    FATİH'TE TRAMVAY KAZASI | VİDEO İZLE

    T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Bağcılar yönüne giden tramvay, Sirkeci durağında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

    Kaza nedeniyle yolcular tramvaydan indirilirken, durak da geçici bir süre kullanıma kapatıldı.

    Metro İstanbul'dan yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

        İBB ekiplerinin bölgede çalışmasını tamamlamasının ardından tramvay seferleri yeniden başlatıldı. Kazanın meydana geldiği duraktan geçen tramvayların bu alanda kontrollü ilerlediği görüldü.

        Seferlerin devam ettiği sırada başka bir tramvay da Sirkeci durağında raydan çıktı. Seferler, bu durakta yeniden durduruldu.

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