İstanbul'da yine metrobüs arızası! Yolcular mağdur oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin iştiraklerinden İETT'ye bağlı metrobüsler kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
İSTANBUL'DA METROBÜS ARIZASI
İstanbul'da sabah saatlerinde metrobüste yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Zincirlikuyu metrobüs durağı yakınında saat 10.20 sıralarında arıza yapan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu.
VATANDAŞLAR YÜRÜDÜ
Arıza nedeniyle metrobüsten inen yolcular Zincirlikuyu durağına kadar yürümek zorunda kaldı.