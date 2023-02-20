İstanbul'da yine metrobüs arızası! Yolcular mağdur oldu

Bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu ile kaydetti.

İHALELER YANDAŞA GİTMİŞTİ

İstanbul'da son dönemde sürekli arızalanan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl yaptığı metrobüs ihalesinin arkasından da Özgür Karabat ismi çıkmıştı. 60 yeni metrobüs aracının ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti.