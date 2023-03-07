2 çocuğunu kaybeden gözü yaşlı baba çocuklarının enkazdan çıkarılan eşyalarında kalan kokularıyla teselli buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, enkaz altında kalan eşyalar Bağlar Belediyesi tarafından toplanıp atık geliştirme merkezinde bir araya getirildi. Eşyaları almaya gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, geriye kalan hatıraları ve eşyalarıyla teselli buluyor.
Günlerce devam eden eşya toplama işlemlerinde ilk önce molozlar kaldırılarak eşyalara ulaşıldı, ardından belediyeye ait araçlara yüklenen eşyalar Bağcılar Mahallesi'nde bulunan atık geliştirme ve toplama merkezine getirildi. Burada belediye personelince sınıflandırılan eşyalar, depremde yıkılan Dündar, Serin 2, Yoldaş ve Hisami Apartmanları için ayrılan departmanlara yerleştirildi.
GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE EŞYALARINI TESLİM ALIYORLAR
Enkazdan çıkarılan eşyalar arasında sporcu madalyaları, Kur'an'ı Kerimler, ders ve okuma kitapları, bisikletler, çocuk oyuncakları, yatak ürünleri, mutfak eşyaları, giysi çeşitleri, gebelik sonuçları, evlilik fotoğrafları gibi eşyalar yer alıyor. Tek tek temizlenen ve sınıflandırılarak hazır hale getirilen eşyalar, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına teslim ediliyor. Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, gözyaşları içerisinde eşyalarını teslim alıyor.