2 çocuğunu kaybeden gözü yaşlı baba çocuklarının enkazdan çıkarılan eşyalarında kalan kokularıyla teselli buldu





"BUNLAR DUYGU YÜKLÜ ANLAR YAŞATIYOR BİZE"

Hayatını kaybeden vatandaşlardan hatıra kalması için toplama alanına gelen yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Tutşi, "Bu esnada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları gözyaşları içerisinde giysilerini buluyor. Göz gezdirdiğimizde hayatını kaybeden çiftlerin evlilik fotoğrafları, ya da hayatını kaybeden çocukların oyuncakları bulunmaktadır. Bunlar duygu yüklü anlar yaşatıyor bize. Burada vatandaşlarımız da çok duygulanıyor. Bizim için çok zor oluyor. Ama en azından geride kalanlar için bir hatıra eşyalarını iade etmiş oluyoruz" diye konuştu.