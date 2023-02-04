İstanbul'da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri ve metroda yaşanan arıza ve kazalar vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arızadan dolayı ulaşımda aksama yaşandı. Arıza nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Aksaray-Yenikapı arasında ring seferleriyle ulaşımını sağlamaya çalıştı. Otobüslerde de aksama yaşanında mağduriyet ikiye katlandı. İşte detaylar...
04.02.2023 16:15 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:15
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri ve metroda yaşanan arıza ve kazalar vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.
Metro İstanbul ise resmi Twitter hesabında yaşanan arıza ile ilgili "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapılmaktadır" şeklinde paylaşım yaptı.