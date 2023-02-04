İstanbul’da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Serra Tok "Yenibosna metrosundan bindim ama hiçbir şekilde anons olmadı. Ben Yenikapı'dan aktarma yapacağım, hastam var fakat hiçbir şekilde içerden anons geçmedi. Şu an Yenikapı'ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz" şeklinde konuştu.

