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İstanbul'da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri ve metroda yaşanan arıza ve kazalar vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arızadan dolayı ulaşımda aksama yaşandı. Arıza nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, Aksaray-Yenikapı arasında ring seferleriyle ulaşımını sağlamaya çalıştı. Otobüslerde de aksama yaşanında mağduriyet ikiye katlandı. İşte detaylar...

04.02.2023 16:15 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:15
İstanbul’da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri ve metroda yaşanan arıza ve kazalar vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor.

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İstanbul’da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

METRO ARIZASI VATANDAŞI MAĞDUR ETTİ

İstanbul'da M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında yaşanan teknik arızadan dolayı Aksaray istasyonundan Yenikapı istasyonuna gitmek isteyen birçok vatandaş mağdur oldu.

İstanbul’da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

Aksaray Metro İstasyonu önünde İETT otobüsleri ile ringi kullanarak Yenikapı'ya ulaşmak isteyen vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

Metro İstanbul ise resmi Twitter hesabında yaşanan arıza ile ilgili "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Aksaray-Atatürk Havalimanı ve Aksaray-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Aksaray-Yenikapı arasında İETT otobüsleri ile ücretsiz ring seferi yapılmaktadır" şeklinde paylaşım yaptı.

İstanbul’da yine ulaşım çilesi! Metrolar arızalandı vatandaş mağdur oldu

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Serra Tok "Yenibosna metrosundan bindim ama hiçbir şekilde anons olmadı. Ben Yenikapı'dan aktarma yapacağım, hastam var fakat hiçbir şekilde içerden anons geçmedi. Şu an Yenikapı'ya aktarma yapabilmek için otobüs bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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