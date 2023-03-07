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    • Haberler
    • 07.03.2023 20:45
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    • 07.03.2023 20:45
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    Terör örgütünden kaçan 2 PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu: 2023'te teslim olanların sayısı 16'ya yükseldi

    İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.

    takvim.com.tr
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    İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, bugün PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya yükseldi.


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