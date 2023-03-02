Algı operasyonlarına son! Ekşi Sözlük'e engelleme kararı onaylandı

İNCE DE SAVUNDU!

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ise yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük'ün imza attığı rezillikleri görmezden gelerek "Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini gördüm. Yahu bırakın çocuklar öfkelerini de, sevinçlerini de, umutlarını da, eleştirilerini de özgürce yazsınlar. Ne istiyorsunuz bu gençlerden. Benimle ilgili de eleştiriler yazıyorlar, okuyorum, yararlanıyorum. Bu kadar korkak olmayın.." dedi.

EKŞİ'DEKİ SKANDALLAR

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi ve muhalefetin sözlüğe verdiği destek akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.



Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.



İşte o skandallar;

Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu







Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda