Algı operasyonlarına son! Ekşi Sözlük'e engelleme kararı onaylandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkında BTK erişim engeli kararı aldı.
Ekşi Sözlük, daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve müteddeyin kesimlerle birlikte, Türk milletini ve İslam'ı hedef alan çirkin saldırıların merkezi olmuştu.
DEZENFORMASYONA SON!
Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT propagandası ve saldırgan içerikleri ile tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.
Sosyal medyada kullanıcılar Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatmıştı.
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurmuştu.
KESİN OLARAK KAPATILDI!
Sözlüğün Twitter adresinden yapılan paylaşımda siteye yönelik erişim engelinin kaldırıldığı açıklanmıştı.
Açıklamada, "Yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanıldı.
Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmasının ardından, yapılan itiraz sonucunda 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.
CHP TAM DESTEK VERİYOR!
Manipülasyon merkezi gibi işleyen Ekşi Sözlük'e CHP'nin verdiği destek de gizli değil!
2013 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu ve 8 ekşi yazarı ile toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu Gezi provokasyonunun yapıldığı günlerde Kapanoğlu'na gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.
ÇUKURUN KAPANMASI EKREM İMAMOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ
Ekşi Sözlük'ün kapatılması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da rahatsız etti! İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Yola "3Y ile Mücadele" diyerek çıktılar. Y'lerden biri Yasaklardı. Uzun bir yasaklar listesi olan bir ülke haline döndük. Ne yazık ki; bu akşam da yasaklılar listesine Ekşi Sözlük eklendi. Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!" iddiasında bulunarak skandalların merkezi Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını eleştirdi.