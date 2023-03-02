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    • Haberler
    • 03.03.2023 00:46
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    • 03.03.2023 00:46
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    Algı operasyonlarına son! Ekşi Sözlük'e engelleme kararı onaylandı

    Yalan ve gerçek dışı bilgilerin paylaşıldığı, algı operasyonlarının yürütüldüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi destekleyenlere ağır hakaretler edilen Ekşi Sözlük'te, deprem döneminde büyük bir kumpas gerçekleştirildi. Devletin tüm kurumları ve yardım organizasyonlarının hedef alındığı kumpasta, iç savaş kışkırtcılığına uzanan kirli bir süreç inşa edildi. Bu duruma sessiz kalamayan BTK, siteye erişim engeli getirdi. Sözlüğün Twitter adresinden yapılan paylaşımda erişim engelinin kaldırıldığı duyuruldu. Karara yapılan itirazı inceleyen 5. Sulh Ceza Hakimliği engelleme kararını kesin olarak onayladı.

    takvim.com.tr
    Ekşi Sözlük’e engelleme kararı onaylandı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynayan Ekşi Sözlük hakkında BTK erişim engeli kararı aldı.

    Ekşi Sözlük, daha önce de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti ve müteddeyin kesimlerle birlikte, Türk milletini ve İslam'ı hedef alan çirkin saldırıların merkezi olmuştu.

    DEZENFORMASYONA SON!
    Uzun süredir nefret söylemleri, LGBT propagandası ve saldırgan içerikleri ile tepkilerin odağında olan Ekşi Sözlük, son dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili dezenformasyonların yayılmasında büyük rol oynamıştı.

    Sosyal medyada kullanıcılar Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına yönelik kampanyalar başlatmıştı.

    BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden duyurmuştu.

    KESİN OLARAK KAPATILDI!
    Sözlüğün Twitter adresinden yapılan paylaşımda siteye yönelik erişim engelinin kaldırıldığı açıklanmıştı.

    Açıklamada, "Yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanıldı.

    Ekşi Sözlük için verilen erişim kısıtlaması kararı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmasının ardından, yapılan itiraz sonucunda 5. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.

    CHP TAM DESTEK VERİYOR!
    Manipülasyon merkezi gibi işleyen Ekşi Sözlük'e CHP'nin verdiği destek de gizli değil!

    2013 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu ve 8 ekşi yazarı ile toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu Gezi provokasyonunun yapıldığı günlerde Kapanoğlu'na gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.

    ÇUKURUN KAPANMASI EKREM İMAMOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ
    Ekşi Sözlük'ün kapatılması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da rahatsız etti! İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Yola "3Y ile Mücadele" diyerek çıktılar. Y'lerden biri Yasaklardı. Uzun bir yasaklar listesi olan bir ülke haline döndük. Ne yazık ki; bu akşam da yasaklılar listesine Ekşi Sözlük eklendi. Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!" iddiasında bulunarak skandalların merkezi Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını eleştirdi.

        İNCE DE SAVUNDU!
        CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ise yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük'ün imza attığı rezillikleri görmezden gelerek "Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini gördüm. Yahu bırakın çocuklar öfkelerini de, sevinçlerini de, umutlarını da, eleştirilerini de özgürce yazsınlar. Ne istiyorsunuz bu gençlerden. Benimle ilgili de eleştiriler yazıyorlar, okuyorum, yararlanıyorum. Bu kadar korkak olmayın.." dedi.

        EKŞİ'DEKİ SKANDALLAR
        Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi ve muhalefetin sözlüğe verdiği destek akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.

        Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

        İşte o skandallar;

        Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu



        Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda



        Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı

        Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry

        BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
        Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

        Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.



            PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
            Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




            Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

            "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



            TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
            Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



            İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
            "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"             diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

            KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
            Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

            İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



            Başörtülü kadınlar hedef alındı.

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