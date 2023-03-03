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    • Haberler
    • 03.03.2023 08:44
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    • 03.03.2023 08:54
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    İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi: Döküm sahasına bir kamyon giriyor bir diğeri çıkıyor

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Döküm sahasına bir kamyon giriyor bir diğeri çıkıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Döküm sahasına bir kamyon giriyor bir diğeri çıkıyor

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan yapıların enkazlarının kaldırma işlemleri başladı.

    1100 dekarlık enkaz döküm sahasına kamyonların biri gelip bir diğer giderken, güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğu görüldü.



    Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde de çok sayıda yapı yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısının da bir hayli fazla olduğu kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Bin 100 dekarlık belirlenen alanın çevresi tel örgü ile kapatılırken, aydınlatma ve güvenlik kameralarının kurulumu da tamamlandı.

    KAMYONLARIN BİRİ GİRİP BİRİ ÇIKIYOR
    Bölgede jandarma ekipleri 24 saati esas alarak tedbirleri elden bırakmıyor. Kent merkezinde kamyonlara yüklenen enkazların belirlenen alana dökümü drone ile havadan görüntülendi. Döküm sahasına kamyonların birinin girip, bir diğerinin çıktığı görüldü.

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