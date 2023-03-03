İskenderun'da enkaz kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi: Döküm sahasına bir kamyon giriyor bir diğeri çıkıyor





Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde de çok sayıda yapı yıkıldı. Ağır hasarlı bina sayısının da bir hayli fazla olduğu kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Bin 100 dekarlık belirlenen alanın çevresi tel örgü ile kapatılırken, aydınlatma ve güvenlik kameralarının kurulumu da tamamlandı.