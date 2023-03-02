Bildiri yayınlamaktan acizler! 6'lı koalisyonda bir skandal daha: Yanlış ifade ortalığı karıştırdı

6'lı koalisyon toplantısı sonrası kriz patlak verdi. Yayınlanan bildiride, "Aday ve geçiş süreci üzerinde ortak anlayışa ulaştık" denildi. CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlamaya başladı. İYİ Partililer, bu duruma ateş püskürdü.
İYİ PARTİLİLER REST ÇEKTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." diyerek Kılıçdaroğlu'na resti çekti.
"Ortak bir anlayışa ulaştık" denilen metin sonrası İYİ Partili Erhan Usta, "Bu isimde anlaşma anlamına geldiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey olmuş olsaydı çok net bir şekilde isim konusunda anlaşılırdı '6 Mart tarihinde açıklanacak' denilebilirdi ama öyle bir durum yok. Belki bir isim havuzu oluştu orada veya gelen isimlerin nasıl değerlendirileceği konusunda bir ortak anlayışa ulaşılmış olmalı. Metinden bunu anlıyorum" ifadeleriyle mutabakat metnini hiçe saydı.
"ORTAK ADAYDA ANLAYIŞ"
Gazeteci Gürkan Zengin metnin içeriğine dair yaptığı değerlendirmede yapılan yazım yanlışını ortaya çıkardı. Zengin, bildiride var olan "adayda ortak anlayış" ifadesinin "ortak adayda anlayış" şeklinde yazılmasının gerektiğini dile getirdi. Kamuoyu ve sosyal medyada süregiden tartışmaların birçoğunun da metinde yapılan bu yazım yanlışından kaynakladığı belirtildi.
13. TOPLANTININ ARDINDAN KRİZ
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde saat 14.00'de başlayan altılı koalisyonun 13. toplantısı sona erdi. 6'lı masa adayı belirleme toplantısının ardından her zaman olduğu gibi yazılı bir açıklama yapıldı.
6'lı koalisyon 13. toplantının ardından ortak adayı 6 Mart'ta açıklanacağını duyurdu.
Yazılı açıklamanın ardından CHP'li vekiller ve Parti Meclis Üyeleri Kılıçdaroğlu'na ait video paylaşarak 'Başlıyoruz' mesajı verdi. CHP'lilerin paylaşımlarının ardından İYİ Parti cephesi kriz fitilini açıkladı.