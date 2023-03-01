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    • Haberler
    • 01.03.2023 08:03
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    • 01.03.2023 08:03
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    Mansur Yavaş'tan şartlı yardım: Altyapı çalışmaları için malzeme talebi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından il ve ilçe belediyeleri tüm imkanlarıyla yardım için seferber oldu. Muhalefet belediyeleri böyle bir zamanda bile PR peşinde koşmaktan vazgeçmedi. Yüzlerce belediyenin yiyecek, giyecek ve barınma gibi ihtiyaçları sağlamak adına el birliğiyle çalıştığı ortamda CHP'li belediyelerin ön plana çıkma çabası tepki çekti. Skandal bu kadarla sınırlı kalmadı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın altyapı çalışmaları için bir liste hazırlayarak malzeme şartı sunduğu ortaya çıktı.

    Mansur Yavaş’tan şartlı yardım

    Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için herkes seferber olurken, Ankara Büyükşehir'in altyapı çalışmaları için malzeme şartı koşmasına tepki yağdı.

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalara bir belgeyle tepki gösterdi.

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    Sayan, Twitter'dan, "Ankara ASKİ'nin Kahramanmaraş KASKİ'den talep ettiği malzemeler" başlıklı listeyi paylaştı.

    Sayan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, depremzede Kahramanmaraş Belediyesi'nden istediği malzeme listesi.

        'Bunları vermezseniz çalışma yapamayız' demişler. Şartlı yardım. Yazıklar olsun" açıklamasını yaptı.

        Sayan şunları söyledi:
        "Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yla denk gelmedim, görmedim.

        Onun dışında Ankara ASKİ, Kahramanmaraş Belediyesi'nden talepte bulunmuş; 'Siz bu malzemeleri verirseniz, biz size bu işleri yaparız' demişler. Yazıklar olsun diyorum.

            "DEVLET HER YERDE VAR"
            Muhalefet belediyeleri 'İktidarı nasıl sıkıntıya düşürebiliriz?' derdine düşmüş. Vatandaşı kurtarmanın derdinde değiller.

            Defne Belediyesi tek bir çadır olmadığını söyledi, Çadırkent, Defne Belediyesi bölgesinde çıktı.

            "ÇADIR TİYATROSU OYNUYORLAR"
            Muhalefet kasıtlı olarak çadır üzerinden hükümete saldırıyor. Çadır tiyatrosu kurmuşlar orada oynuyorlar.

                Bizler çadırlara vatandaşları yerleştirdik, şimdi konteyner kentlere, kalıcı yerlere geçtik. Dolayısıyla aramızdaki fark anlaşılıyor.

                Mansur Yavaş dört ilde paylaşım dahi yapmamış ama algılarla tüm işleri kendilerini yapmış gibi lanse ediyorlar."

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                Haberler Haberler Mansur Yavaş'tan şartlı yardım: Altyapı çalışmaları için malzeme talebi
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