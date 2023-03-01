Mansur Yavaş'tan şartlı yardım: Altyapı çalışmaları için malzeme talebi

Kahramanmaraş'ın yeniden inşası için herkes seferber olurken, Ankara Büyükşehir'in altyapı çalışmaları için malzeme şartı koşmasına tepki yağdı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Mansur Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalara bir belgeyle tepki gösterdi.
YAZIKLAR OLSUN
Sayan, Twitter'dan, "Ankara ASKİ'nin Kahramanmaraş KASKİ'den talep ettiği malzemeler" başlıklı listeyi paylaştı.
Sayan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, depremzede Kahramanmaraş Belediyesi'nden istediği malzeme listesi.