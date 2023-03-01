Kağıthane Devlet Hastanesi, ameliyatlar, randevular iptal mi? Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı, taşınacak mı?

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Peki, Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye mi edildi? Kağıthane Devlet hastanesi kapatıldı mı? İşte detaylar...
KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ KAPATILDI MI?
Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.
Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastane kısa bir süre içinde tahliye edilecek.
İki hafta içerisinde hastanenin, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyor. Kararın hastane çalışanlarına tebliğ edildi.