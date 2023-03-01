Kağıthane Devlet Hastanesi, ameliyatlar, randevular iptal mi? Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı, taşınacak mı?

Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti. Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu. Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.