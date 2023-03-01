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    • Haberler
    • 01.03.2023 10:28
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    • 01.03.2023 10:28
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    Kağıthane Devlet Hastanesi, ameliyatlar, randevular iptal mi? Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı, taşınacak mı?

    Son dakika haberi! Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı?

    İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ardından Kağıthane Devlet Hastanesi için tahliye kararı alındı. Peki, Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye mi edildi? Kağıthane Devlet hastanesi kapatıldı mı? İşte detaylar...

    KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ KAPATILDI MI?

    Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ediyor. Kağıthane Devlet Hastanesi'ndeki inceleme tamamlandı.

    İstanbul'daki hastanelere deprem tahliyesi

    Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen binanın taşınmasına karar verildi. Hastane kısa bir süre içinde tahliye edilecek.

    İki hafta içerisinde hastanenin, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nin Seyrantepe binasına taşınması planlanıyor. Kararın hastane çalışanlarına tebliğ edildi.

        YAPIM TARİHİ 2005

        Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başladı.

        Dün de kentin en önemli hastanelerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin binaları incelenmişti. Yapılan inceleme sonrası binaların depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Binalardaki yapısal tahribat sosyal medyada uzun bir süredir tartışılıyordu. Büyük bir bölümü kapatılan fakültenin sadece Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi açık olacak. Tüm ameliyatlar da durduruldu.

        EĞİTİM VE SAĞLIK KURUMLARI İNCELENİYOR

        Harekete geçen vatandaşlar, oturdukları binaların dayanıklı olup olmadığının incelenmesi için başvurularda bulundu. Öte yandan yetkililer tarafından sağlık ve eğitim kurumlarında da çalışmalara başlandı. Bu kapsamda İstanbul Valiliği, riskli bulunan 93 okulda eğitimin yapılmayacağını açıklamıştı.
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        Haberler Haberler Kağıthane Devlet Hastanesi, ameliyatlar, randevular iptal mi? Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı, taşınacak mı?
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