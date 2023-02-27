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    • 27.02.2023 09:11
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    • 27.02.2023 09:20
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    Depremde 68 kişiye mezar oldu! Güçlü Bahçe Sitesi'nin açılışını CHP'li Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en fazla yıkımın yaşandığı illerden olan Hatay'ın Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiler sürerken bir skandal daha patladı. Deprem felaketinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki henüz 3 yıllık Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu. Depreme dayanıklı diye satılan ve dev altın makasla açılışı yapılan, 68 kişiye mezar olan sitenin açılışını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yaptığı ortaya çıktı.

    Lütfü’nün açtığı site yerle bir!

    Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. En fazla yıkımın yaşandığı illerde Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiler sürerken bir skandal daha ortaya çıktı.

    3 YILLIK GÜÇLÜ BAHÇE SİTESİ YERLE BİR OLDU
    Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu.

    Sabah'taki habere göre 5 bloktan oluşan sitenin 4 bloğu yıkıldı, 1 binanın ise zemin katları çöktü ve ağır hasar aldı.

    LÜTFÜ SAVAŞ'IN AÇILIŞINI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
    ''Depreme dayanıklıdır'' diyerek satılan ve 68 kişiye mezar olan sitenin 3 yıl önce gerçekleşen dev altın makaslı açılışı gündem yarattı.

    Yerle bir olan sitenin açılışına katılanlar arasında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş olduğu ve açılışı gerçekleştirdiği yer aldığı ortaya çıktı.

    ''İSTİFA EDİLECEKSE HEP BERABER EDELİM''
    Depremin ardından istifa çağrılarına karşılık Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Şehir şu anda o kadar zor durumda ki bırakıp kaçmak olmaz. 9 yıldır bunun yetkisi bende değil. 11 ilçe belediyesi var, istifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehrin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldelerin istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim. 1 ay sonra yargıya başvuralım, kimler haksızsa, kim ceza alırsa, bu benim için de dahil." demişti.

        YIKILAN RÖNESANS'IN MİMARINI SAVUNMUŞTU!
        Öte yandan Lütfü Savaş Hatay'da yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarını da savunmuştu! 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." dedi.

        KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
        Ayrıca Savaş'ın Antakya'nın Emek Mahallesi'nde 4 yıl önce kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ve o anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıkmıştı.

        EKİPLERİ KARDEŞİNİN ÇANTASI İÇİN SEFERBER ETTİ
        Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşi Mehmet Savaş'ın çantasını bulmak için seferber ettiği ortaya çıkmıştı.

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        Haberler Güncel Depremde 68 kişiye mezar oldu! Güçlü Bahçe Sitesi'nin açılışını CHP'li Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı
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