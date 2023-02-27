Depremde 68 kişiye mezar oldu! Güçlü Bahçe Sitesi'nin açılışını CHP'li Lütfü Savaş'ın yaptığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli en 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. En fazla yıkımın yaşandığı illerde Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepkiler sürerken bir skandal daha ortaya çıktı.

3 YILLIK GÜÇLÜ BAHÇE SİTESİ YERLE BİR OLDU

Depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2020 yılında yapımı tamamlanan Güçlü Bahçe Sitesi yerle bir oldu.