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    • Haberler
    • 01.03.2023 07:18
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    • 01.03.2023 07:26
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    120 kişiye mezar olan Eda Apartmanı! Depremden bir gün önce yıkım kararı alınmış

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde geride acı bir hikaye kaldı. İskenderun'un denize sıfır manzaralı apartmanı olarak lanse edilen ve dairelerinin 20 bin liraya kiralık ya da 8 milyona satılık elden çıkardılığı Eda Apartmanı enkaza dönüştü. 102 kişiye mezar olan apartman için için depremden bir gün önce 5 Şubat'ta yıkım kararı alındığı öğrenildi.

    Depremden bir gün önce yıkım kararı alınmış

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi, on binlerce binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşın canına mal oldu. Devlet ve milletin el ele vererek tüm gayretiyle yaraları sarma çalışmaları sürerken, felaketten geriye acı dolu hikâyeler ve kahreden detaylar kaldı.

    42 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ
    Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı da 42 yıl önce dönemin ünlü müteahhitlerinden Nafiz Soyer tarafından inşa edildi.

    8 MİLYONA DAİRE VARDI
    Depreme kadar da bölgenin en gözde apartmanlarından biriydi. Hatta depremden önce verilen ilanlarda da bazı daireler 7 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılırken, bazı daireler ise 19 bin 500 liraya kiralanıyordu.

    Ancak Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı yaşanan 7.7'lik büyük depremde Eda Apartmanı da yerle bir oldu.

        48 dairede 128 kişinin yaşadığı binadan sadece 8 kişi yaralı kurtuldu. Birçoğu çocuk 120 kişi ise hayatını kaybetti. Kurtulan 8 kişiden ikisi ise bir bankada çalışan Özlem Hanım ve kızıydı.

        Sarsıntının başladığı anlarda kızını da alıp birinci kattaki daireden kaçmayı başaran Özlem Hanım'ın anne ve babası da kurbanlar arasındaydı.

        "KARARI ÇIKMIŞTI AMA KISMET OLMADI"
        Depremden günler sonra ortaya çıkan bir detay ise yürekleri dağladı. 5 Şubat günü, yani depremden sadece bir gün önce toplanan apartman sakinlerinin, 42 yıllık binayı yıktırıp yeniden inşa edilmesi yönünde karar aldıkları ortaya çıktı.

            Yerle bir olan Eda Apartmanı'nın enkaz fotoğrafının paylaşıldığı bir sosyal medya hesabının altında yorum yazan bankacı Özlem Hanım'ın ev sahibi Filiz Yürüyen, "Bir gün önce apartman yönetiminden oybirliğiyle binanın yıkılıp yeniden yapılma kararı çıkmıştı ama kısmet olmadı" dedi.

            Yürüyen yazısında, enkazı görünce öldüğünü düşündüğü kiracısı ve kızı ile karşılaşıp sarıldıkları anı da anlattı.

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