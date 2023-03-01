120 kişiye mezar olan Eda Apartmanı! Depremden bir gün önce yıkım kararı alınmış

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi, on binlerce binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşın canına mal oldu. Devlet ve milletin el ele vererek tüm gayretiyle yaraları sarma çalışmaları sürerken, felaketten geriye acı dolu hikâyeler ve kahreden detaylar kaldı.
42 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı da 42 yıl önce dönemin ünlü müteahhitlerinden Nafiz Soyer tarafından inşa edildi.
8 MİLYONA DAİRE VARDI
Depreme kadar da bölgenin en gözde apartmanlarından biriydi. Hatta depremden önce verilen ilanlarda da bazı daireler 7 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılırken, bazı daireler ise 19 bin 500 liraya kiralanıyordu.
Ancak Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı yaşanan 7.7'lik büyük depremde Eda Apartmanı da yerle bir oldu.