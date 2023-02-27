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    • Haberler
    • 27.02.2023 15:05
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    • 27.02.2023 15:38
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    Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin etkilediği illeri karış karış gezmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman'da. Bahçeli ve Erdoğan, deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Adıyaman'a ilk günlerde arzu ettikleri çalışmaları gerçekleştiremediklerini belirten Başkan Erdoğan, "Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremin etkilediği illeri karış karış gezmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman'da. Bahçeli ve Erdoğan, deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    "ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUM"
    Büyük felaketten bu yana 10 binden fazla artçı yaşadık. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

    Deprem bölgesinin tamamında 44 bin... vefat ederken,115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

    Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiye enkaz kaldırma işlemeri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da bitmektedir. Çadır kentlerdeki 4600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner, prefabrik alanlara kavuşturacağız.

    Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Hiçbir ayrım yapmaksızın 15 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybeden yakınlarına da 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.

    "50 BİN KONUT YAPILACAK"
    Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman'da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

        Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.

        Zemin etütleri tamamlanınca kazmayı vuruyoruz.

        ADIYAMANLILARA ÇAĞRI
        Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu terk etmeyin.

        DALKAVUKLARA KULAK ASMAYIN
        AFAD ve Kızılay'a saldıran dalkavuklara asla kulak asmayın.



        TÜTÜN VERGİSİ
        Tütünden alınan yüzde 55 olan ÖTV deprem bölgesinde yarıya indirildi.

        Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

        Kısa bir süre içerisinde yerleşme düzeni ve diğer konular olsun hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu vardır. Birincisi barınma, beslenme ve emniyettir. 21 gün içerisinde iç ve dış ülkeler dahil olmak üzere ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durma, ellerinden gelen gayreti göstermiştirlerdir.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve çalışma arkadaşları bu felaketten ülkeyi kurtaracak, yeni yüzılda yeni bir hayata kavuşturacaktır.

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