ODTÜ’den asrın felaketi sonrası ön rapor: 4 yerde tsunami meydana geldi

Bunları bilmek için önce kayıtları incelemek, daha sonra fayın kırıldığı yerleri saptamak, sonra da deniz tabanında tahmin ettiğimiz oluşumların yerlerini bulmak gerek. Bunların hepsinin dairelerinin kesiştiği yer, Samandağ kuzeyindeki Kaleburnu'nun güneyinde açıkta bir noktaya işaret ediyordu."

"DENİZDE FAY DEVAM EDİYOR MU?"

Yalçıner, Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme de dikkati çekti.

Yalçıner, "Denizde acaba fay devam ediyor mu? 6,4 büyüklüğündeki depremle Samandağ'a geldiğini gördük. Güneye giderse denize doğru mu yönelir, yoksa Lazkiye'den güneye mi gider? Tarihine bakıyoruz ve bölgede deniz tabanında depremler olacaksa nasıl bir dalga yaratır, nasıl yayılır, nerelere, ne kadar zamanda gelir? Bu bilgileri bulmaya çalışıyoruz. Bizim bu araştırmalarımız ileride böyle durumlar için hazırlıklı olma ve uyarı verme aşamasına bilgi sağlamaktır." dedi.