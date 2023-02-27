ODTÜ’den asrın felaketi sonrası ön rapor: 4 yerde tsunami meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı, 44 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Devlet-millet el birliğiyle depremin yaraları sarılırken, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ODTÜ öncülüğünde hazırlanan tsunami ön raporu açıklandı.
4 bölgede tsunaminin meydana geldiği belirtilen raporda, tsunaminin oluşma noktasının Samandağ Kaleburnu'nun güneyi olduğu ifade edildi.
ÖN RAPOR SONUÇLARI AÇIKLANDI
ODTÜ öncülüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Atina Akademisi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi destekleriyle hazırlanan "İskenderun Körfezi Kıyı Yapıları Ve Doğu Akdeniz'deki Tsunami Değerlendirmeleri" ön raporunun sonuçları belli oldu.
EN YÜKSEK DALGA 14 SANTİMETRE
Raporda, merkez üssü deniz kıyısından yaklaşık 90 kilometre içeride olmasına ve fayın doğrultu atılımlı karakteristik göstermesine rağmen 7,7 büyüklüğündeki depremin, Hatay'ın Arsuz ve Mersin'in Erdemli ilçeleri ile KKTC'nin Gazimağusa ve Girne kentlerinin sahillerinde küçük genlikli tsunami olayına neden olduğu belirtildi.