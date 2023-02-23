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    • Haberler
    • 23.02.2023 08:17
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    • 23.02.2023 08:17
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    Asrın felaketinde Kızılay depremzedelerin yardımına koştu!

    Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü kurumlarını karalamayı pişkinlikle sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Deprem bölgesinde bir Kızılay çadırı görmedim. Kızılay nerede?" sözlerine Başkan Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Kızılay, depremin ilk gününden bu yana 4 bini gönüllü 6 bin personeliyle depremzedelerin yaralarını sardı. Her gün 2.5 milyon kişiye sıcak yemek dağıttı. En ücra köylere bile mobil sağlık hizmeti götürdü. Bu vatanın 'Hilal-i Ahmer'inin el uzatmadığı tek bir depremzede dahi kalmadı. Deprem bölgesindeki 2 gününü anlatırken "Bir tek Kızılay çadırı görmedim" diyen Kılıçdaroğlu'nun depremzedeleri ziyareti sırasında AFAD ve Kızılay amblemlerinin bulunduğu bir çadıra girdiği görüldü.

    takvim.com.tr
    Kızılay depremzedelerin yardımına koştu!

    Kızılay, depremin ilk gününden bu yana, Asrın Felaketinin vurduğu 10 ilde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. 2 bine yakın çalışanı ve 4 binden fazla gönüllü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, bölgede bine yakın noktada hizmet veriyor.


    5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfak ile günlük 2 milyon 500 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veren Kızılay, 16 günde 55 milyon kişiye beslenme desteği sağladı.

    En ücra köylere kadar ulaşan Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları da yapıyor.



    EN ÜCRA KÖYLERE MOBİL SAĞLIK HİZMETİ
    Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra depremzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile de devam ettiriyor.



        Kızılay, özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri sunulan mobil bağlık araçlarında, iki doktor, bir hemşire ve bir psikolog bulunuyor.

        Araçlarda muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi de yapılabiliyor. Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere psikolojik destekte veriyor.



        Gönüllüler arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturulan ekipler, deprem travmasının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

        Kızılay ayrıca depremzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için, "Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede" uygulamasını da devreye soktu.



        "0 552 168 30 86" numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen depremzedelere, bulundukları yere en yakın beslenme ve çadır kent noktaları iletiliyor.



            DİĞER İLLERDEKİ DEPREMZEDELERE DE DESTEK
            Bununla da yetinmeyen Kızılay, depremzedelere misafir edildiği illerde de yemek ve diğer ihtiyaçları için destek sağlıyor. Muş'ta da Kızılay Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gıyasettin Bingöl aşevinde görev yapan gönüllüler, depremin ardından kente getirilerek otel, yurt ve sosyal tesislere yerleştirilen depremzedeler için kazanlarda yemek pişirip, dağıtıyor.



            Muş Türk Kızılay Şube Başkanı Faik Aktaş, günde bin 700 kişilik üç çeşit yemek yaparak, şehir merkezi başta olmak üzere 11 farklı noktada dağıttıklarını söyledi.

            GECEYİ SOKAKTA GEÇİREN AFETZEDELERE SICAK YEMEK
            Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Hatay Samandağ, Defne, Kırıkhan, Hassa, Yayladağ ve Altınözü'nde faaliyet gösteren Kızılay ekipleri, geceyi sokakta geçiren vatandaşlara sıcak çorba, yardım malzemesi ve battaniye dağıttı.



            Profesyonel ekipleri ve gönüllü kadroları ile çalışmalarına devam eden Kızılay, Mobil sağlık araçları ve psiko-sosyal ekipleriyle de vatandaşlara yardım ulaştırdı.



                SOSYAL MARKETLER DE HİZMETTE
                Ayrıca Kızılay, etkilenme alanı bu denli büyük olan bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 sosyal market açtı.



                İçerisinde giyim, gıda malzemeleri ve hijyen ürünleri bulunan sosyal marketlere gelen depremzedeler, ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, çalışmalarını sürdüren Kızılay, hafta sonuna kadar, depremden etkilenen diğer kentlerde de 7 sosyal market daha açacak.



                KÜLLİYE'NİN AŞÇILARI MİLLETİN HİZMETİNDE
                Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görevli aşçılar Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'te pişirdikleri yemekleri ve hazırladıkları kahvaltılıkları depremzedelere ikram ediyor.

                Hatay'da Serinyol Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı'nda görevli aşçılarca depremzedelere yaklaşık 2500 kişilik yemek pişiriliyor.



                    HANGİ ÇADIRIN ÖNÜNDE OTURDUĞUNDAN BİLE HABERSİZ!
                    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki grup toplantısında deprem bölgesindeki 2 gününü anlatırken "Bir tek Kızılay çadırı görmedim" dedi.
                    Halbuki Kılıçdaroğlu'nun depremzedeleri ziyareti sırasında AFAD ve Kızılay amblemlerinin bulunduğu bir çadıra girdiği görüldü. Yani yalancının mumu yine çabuk söndü.

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                    Haberler Haberler Asrın felaketinde Kızılay depremzedelerin yardımına koştu!
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