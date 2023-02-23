Asrın felaketinde Kızılay depremzedelerin yardımına koştu!



5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfak ile günlük 2 milyon 500 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veren Kızılay, 16 günde 55 milyon kişiye beslenme desteği sağladı.



En ücra köylere kadar ulaşan Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları da yapıyor.