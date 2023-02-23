Asrın felaketinde Kızılay depremzedelerin yardımına koştu!

Kızılay, depremin ilk gününden bu yana, Asrın Felaketinin vurduğu 10 ilde, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. 2 bine yakın çalışanı ve 4 binden fazla gönüllü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay, bölgede bine yakın noktada hizmet veriyor.
5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın ve 22 sahra mutfak ile günlük 2 milyon 500 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek veren Kızılay, 16 günde 55 milyon kişiye beslenme desteği sağladı.
En ücra köylere kadar ulaşan Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımları da yapıyor.
EN ÜCRA KÖYLERE MOBİL SAĞLIK HİZMETİ
Ana hizmet alanı olan beslenme desteğinin yanı sıra depremzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile de devam ettiriyor.