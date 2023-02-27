EKPSS taban tavan puanları açıklandı mı? EKPSS atama ne zaman? EKPSS TAVAN TABAN PUANLARI 2023!

Son dakika haberine göre 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Peki EKPSS taban tavan puanları açıklandı mı? EKPSS atama ne zaman?
EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR?
EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.
EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.