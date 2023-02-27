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    • Haberler
    • 28.02.2023 12:58
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    • 28.02.2023 12:58
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    EKPSS taban tavan puanları açıklandı mı? EKPSS atama ne zaman? EKPSS TAVAN TABAN PUANLARI 2023!

    ÖSYM 2023 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı. Engelli memur alımları için beklenen duyuru geldi. Peki EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? EKPSS atama ne zaman? İşte EKPSS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI: sonuc.osym.gov.tr ve diğer detaylar...

    EKPSS TAVAN TABAN PUANLARI 2023!

    Son dakika haberine göre 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Peki EKPSS taban tavan puanları açıklandı mı? EKPSS atama ne zaman?

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL BAKILIR?

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

    EKPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

    Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.

    Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

        Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

        EKPSS TABAN TAVAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

        EKPSS taban tavan puanları 2023 henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

        2022 TABAN PUANLARI

        👉2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

        👉2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

        👉2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

        👉2022-EKPSS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)
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        Haberler Haberler EKPSS taban tavan puanları açıklandı mı? EKPSS atama ne zaman? EKPSS TAVAN TABAN PUANLARI 2023!
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